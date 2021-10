Los gustos varían con los años, y entre ellos yacen las ganas de disfrazarse en Halloween. Buscar el disfraz de Halloween ideal para celebrar con niños, la familia, papás o entre amigos puede ser una labor de mucho pensar, pero no tienes por qué hacerte un rompecabezas mental.

Disfraces de Halloween para mujeres mayores de 40

Si no te gusta disfrazarte, siempre puedes aplicar estos 20 diseños de uñas de Halloween. Pero si quieres llevar el espíritu festivo aunque sea con un disfraz de último minuto, hay muchas posibilidades.

Y no estamos diciendo que seas como Heidi Klum, que a sus 48 años prepara disfraces que toman hasta 12 horas de construcción, pero si estás sobre los fourties, no hay excusa para no disfrazarse.