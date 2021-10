10 momentos en los que Kate Winslet demostró que estamos en la era de la belleza real

Una mujer muy real 3

“Las experiencias me han hecho ser quien soy y el tiempo me ayudó a darme cuenta de mi valor”, nos confesó. “He aprendido a aceptar mis defectos y a no ser tan dura conmigo misma, ya no persigo los ideales físicos inalcanzables que, quizá, tenía en mis 20, cuando era más ingenua y vulnerable. El hecho de tener mi propia familia, el orgullo que siento cuando estoy con mis hijos y la dicha que me da verlos convertirse en almas humildes, es de donde proviene mi verdadero valor”, nos dice, a propósito del icónico slogan “Porque tú lo vales”, que celebra la belleza sin estereotipos.