12 momentos en que Kate Middleton copió el look exacto de Lady Di

Las joyas de la princesa Diana que Kate Middleton heredó no han sido la única semejanza de la duquesa de Cambridge con la fallecida madre de su esposo. Aunque expertos han señalado que Kate está más preparada para ser reina que la princesa Diana, no cabe duda que ambas trascendieron en su posición de realeza por distintos factores. Como la esposa del primogénito de Carlos y Diana, Kate ha canalizado a 'la princesa del pueblo' en diversas ocasiones —y, planeado o no, nos encanta verlas similares en su propio estilo.

Momentos en los que Kate Middleton se parecía a la princesa Diana

Aunque uno de los diseñadores favoritos de Lady Di despreció a Kate porque 'no es tan original como Diana', sin duda alguna han habido momentos donde se les comparó a las dos royals por la misma forma de vestir y otras similitudes.