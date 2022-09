17 fotos que muestran cómo pasaron los años por los miembros de la familia real británica (¿quién se ve mejor?)

Rey Carlos III en 1975 vs. 2022 1

getty

Un joven príncipe Carlos de 27 años dispuesto como Gran Maestre de la Most Honourable Order of the Bath durante el servicio del 250 aniversario de la Orden en la Abadía de Westminster, Londres, el 28 de mayo de 1975. Ahora Carlos, a sus 73, se estrena como rey de Inglaterra tras la muerte de su madre.