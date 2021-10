17 películas para ver en época de frío y combatir la depresión invernal

'You've Got Mail' (1999, Nora Ephron) 2

'Love Actually' (2003, Richars Curtis) 3

Un clásico de Navidad donde el protagonista aprecia la vida a partir de saber cómo serían las cosas si él no estuviera.

'It's a Wonderful Life' (1947, Frank Capra) 4

'When Harry Met Sally' (1989, Nora Ephron) 5

La rom-com por excelencia que te saca muchas risas —y que no importa cuántas veces la veas, en cada etapa de tu vida le encontrarás una reflexión nueva. Además está llena de celebridades, Meryl Streep, Alec Baldwin y Steve Martin.

'It's Complicated' (2009, Nancy Meyers) 6

'The Theory of Everything' (2014, James Marsh) 7