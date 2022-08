25 años sin Lady Di: quién será la princesa Diana en 'The Crown' temporada 5 y 6

Su aspecto etéreo la ha convertido en la favorita de muchos cineastas para interpretar roles de élite. Ha sido desde una socialité frívola hasta una líder intergaláctica, u hecho que no ha mermado en sus retos histriónicos, al contrario: Elizabeth Decicki ha sido llamada para personificar a Lady Di en la serie The Crown, papel ideal para una actriz que evita las zonas de confort.

Quién es Elizabeth Debicki

Su primer papel fue en la comedia romántica A Few Best Men. Elizabeth tenía apenas tres líneas de diálogo y en la edición final cortaron dos. Aún así, la película fue en aquel momento lo mejor que pudo haberle pasado en la vida.

Poco después, tan pronto se graduó de la escuela de actuación en el Victorian College of the Arts de la Universidad de Melbourne, en Australia, fue elegida para formar parte del universo de los filmes de su compatriota, el australiano Baz Luhrmann, en The Great Gatsby.

"Era una bebé cuando hice esa película!", expresó a The Guardian, "y la ignorancia era una dicha; aún no tenía nada que temer. Estaba fascinada al ver trabajar a Leonardo DiCaprio y Carey Mulligan".

En la cinta, Debicki interpreta a Jordan Baker, una joven y despreocupada socialité, amiga de Daisy Buchanan, el interés romántico de Jay Gatsby. El papel puso a la australiana nacida en Francia en la mira de directores que, si bien la encasillaron en papeles relacionados con las élites y la realeza, la han llevado a escenarios tan discrepantes, como el de una suma sacerdotista intergaláctica en la saga Guardians of the Galaxy o en su próxima aventura interpretando a la princesa Diana en la serie e Netflix The Crown.

Con 32 años es una millennial sin redes sociales. No tiene pareja por ahora, o al menos no ha dejado que nadie se entere, aunque en el momento que trabajó en la serie The Night Manager, surgieron rumores de que salía con su compañero Tom Hiddleston. Al ser cuestionada sobre eso en The Telegraph, bromeó con que Tom “es tan malditamente guapo, caballeroso y cortés, que es imposible no enamorarse de él”. Pero claro, eso lo sabemos todas. Y ninguno aclaró los rumores.

Su participación en Tenet (2020), el filme más reciente de Christopher Nolan que acaba de ser estrenado, nos podría hacer fantasear con que ahora tiene un romance con Robert Pattinson, quien también participa en este surrealista thriller de acción en el que el actor John David Washington, cuyo personaje se llama simplemente “el protagonista”, debe detener el inicio de la Tercera Guerra Mundial dominando la habilidad de revertir el tiempo.

Pero sabemos de antemano que, si así fuera, Debicki se mantendría hermética. Lo que es verdad es que esta colaboración con Nolan la ha llevado a subir otro peldaño en su carrera, ya que el cineasta es reconocido como un director de culto gracias a películas como Memento e Inception. Al igual que las memorables Batman Begins y The Dark Knight.

Princesa Diana en 'The Crown' temporada 5: Elizabeth Debicki

Si tuviéramos que comparar a Elizabeth Debicki con alguna personalidad, sería, sin duda, con la legendaria Lady Di, y no sólo por su belleza física. Diana Spencer era una joven discreta y reservada que vivía en la comodidad de un perfil bajo siendo maestra de kinder y soñando con ser bailarina de ballet.

Hasta el día en el que el destino la llevó a convertirse en Diana de Gales, la princesa más querida de Reino Unido, y también la más rebelde y fascinante, lo que la convirtió en la mujer más famosa y fotografiada del planeta.

Debicki, por su parte, es una chica que no desea llamar la atención por su vida personal. Hija de una pareja de bailarines, ella sí se entrenó en el ballet aunque fue, desde pequeña, demasiado alta para esta disciplina, razón por la cual se refugió en la danza contemporánea y, más adelante, en la actuación.

Lo curioso es que el destino la ha llevado a encarnar a Diana de Gales, por supuesto de un modo figurado. Y a pesar de que ha tenido una carrera exitosa en la que ha trabajado con grandes directores y ha brillado por sus múltiples interpretaciones, es este papel en la serie The Crown el que la empieza a poner en la mira de todo el público. Y es que desde el día uno en que fue transmitido el drama histórico, se ha esperado la aparición de la icónica mujer que puso a temblar los protocolos del palacio de Buckingham

Debicki ha logrado conservar su privacidad casi intacta hasta el momento, pero cuando las temporadas cinco y seis salgan al aire, quizás ello se convierta en uno de los mayores retos que enfrente en la vida hollywoodense. Basta con ver la gran cantidad de comparativas que los fans ya están realizando sobre su parecido físico con “La princesa del pueblo”.

Una fuente interna de la serie aseguró al tabloide The Sun que cuando vieron a Elizabeth entrar en la sala para hablar sobre el papel, "los productores quedaron impresionados por su fuerza auténtica y su personalidad".

Estaban en busca de una mujer que, en efecto proyectara un aura de estrella, pero que a la vez fuera vulnerable. Debicki tenía esas cualidades y en las redes sociales de la serie habló sobre el compromiso que implica este rol y sobre su percepción del exitoso show.

El espíritu de la princesa Diana, sus palabras y acciones viven en el corazón de infinidad de personas. Es un verdadero privilegio y un gran honor unirme a este proyecto magistral que me enganchó absolutamente desde el primer episodio.

Debicki ya era fan de The Crown porque su amiga Vanessa Kirby interpretó a la princesa Margarita en las primeras temporadas —luego Kirby fue relevada por Helena Boham Carter; y esto nos recuerda que no veremos a Elizabeth Debicki en pantalla con Olivia Colman porque para entonces la reina Isabel II será interpretada por Imelda Staunton—.

La fascinación que rodea a la figura de la princesa parece seguir a todas las mujeres que la han recreado en la ficción como le ocurrió a Naomi Watts —quien terminó arrepentida de haber aceptado el protagónico de la película Diana, que solo la llevó a ganarse una nominiación a los Razzie por Peor Actuación.

Parece ser un personaje que, por su realidad histórica y por el amor que lo sigue rodeando, somete al escrutinio público no solo la calidad histriónica de las actrices, sino su aspecto, la semejanza, las diferencias, incluso la conducta. Serán además las últimas dos temporadas de The Crown, lo que supone una presión extra.

Quizá Elizabeth Debicki no tenga nada de qué preocuparse respecto a The Crown, ya que muchos críticos le han pronosticado "un aluvión de premios", pero para The Mirror confesó que se encuentra "rebasada, aterrorizada y emocionada al mismo tiempo. Se trata de un papel de ensueño La princesa Diana fue un ser humano extraordinario y todavía vive y vivirá en el corazón de miles de personas".