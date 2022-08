25 cosas que no sabías de la muerte de la princesa Diana

Pensar en la vida de la princesa Diana también es hacerlo en su repentina muerte, cuyos efectos aún repercuten en la familia real y más allá. Veinticinco datos sobre el día que conmocionó al mundo el 31 de agosto de 1997.

1. ¿Qué pasó un día antes?

El sábado 30 de agosto de 1997, Diana y su novio, el multimillonario egipcio Emad “Dodi” Fayed, llegaron a París tras una escapada de 10 días a la Riviera francesa. Ese día ella platicó con sus hijos, que estaban con su padre y su abuela, la reina Isabel, en el castillo de Balmoral, en Escocia. Mientras tanto, Fayed había recogido un anillo que había comprado una semana antes con la intención de proponerle matrimonio a Diana esa misma noche en su apartamento.

Diana y Dodi/ getty

2. ¿Qué pasó una noche antes?

La pareja cenó en el salón privado del hotel Ritz de París. Coincidentemente, el padre de Fayed, Mohamed Al-Fayed, era dueño del hotel en ese momento, junto con los grandes almacenes Harrods en Londres. Sin embargo, los planes de Diana y Dodi de disfrutar de una velada tranquila se convirtieron más tarde en una escena trágica que paralizó al planeta.

3. ¿Por qué sucedió el choque?

Cuando la pareja salió del hotel (00:20 horas) los paparazzi los descubrieron rápidamente y los persiguieron en motocicleta; el chofer Henri Paul, a bordo del Mercedes donde viajaban Diana y Dodi, respondió acelerando por las calles de París y, finalmente, se estrelló dentro del túnel Pont de l'Alma. Fayed y Paul murieron en el lugar. Según los informes, Paul perdió el control del automóvil y chocó contra un pilar.

Diana, Dodi, Henri y Trevor Reese-Jones momentos antes del accidente/getty

4. ¿Diana sobrevivió al choque?

Paul y Fayed fueron declarados muertos en la escena, y Diana, aún con vida, fue trasladada de urgencia al hospital Pitié Salpêtrière. Los primeros informes dijeron que ella sufría de una conmoción cerebral, un brazo roto y un corte en el muslo. No obstante, la princesa también tenía heridas masivas en el pecho. En una cirugía de dos horas, los médicos intentaron, sin éxito, hacer que el corazón de Diana volviera a latir.

5. ¿A qué hora murió Lady Di?

La princesa nunca recuperó la conciencia. Diana murió a las 4 a.m. del 31 de agosto de 1997. Su muerte se anunció poco después, devastando a millones de fanáticos leales de la ‘Princesa del Pueblo.’

getty

6) ¿Cuándo se supo de la muerte de Diana?

Los estadounidenses —que aún dormían al momento en que el entonces presentador de MSNBC, Brian Williams pronunciara por vez primera las ahora famosas palabras: “La princesa Diana ha muerto”— se despertaron con la incomprensible noticia. Pero la conmoción fue a nivel mundial.

7) ¿El chofer de Lady Di fue el culpable?

Se sabe que el chofer Henri Paul tomó al menos dos tragos (un whisky escocés y una cerveza) esa noche y se determinó que su nivel de alcohol era más de tres veces el límite legal de Francia. Un análisis de septiembre de 1997 de la sangre, el cabello y la médula espinal de Paul detectó el antidepresivo Prozac y Tiapridal, que a veces se usan para combatir la abstinencia de alcohol.

Funeral Lady Di/ getty

8. ¿El guardaespaldas de Lady Di sobrevivió?

Después de todo, el único sobreviviente del accidente fue el guardaespaldas de la princesa Diana, Trevor Rees-Jones, cuyas heridas fueron tan graves y su experiencia tan traumática que recuerda muy poco. Entre lo que Rees-Jones ha dicho que escuchó, según un informe, fue a Diana llamando a Dodi.

9. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de la princesa Diana?

El bombero Xavier Gourmelon, de los primeros en llegar a la escena del accidente, aseguró a The Sun en 2017 que escuchó a Lady Di decir: “Dios mío, ¿qué pasó?”, sólo antes de sufrir un paro cardiaco, mientras él llevaba a cabo los primeros auxilios. Quizá fueron sus últimas palabras.

getty

10. ¿Quién avisó sobre la muerte de Diana?

El embajador de Gran Bretaña en Francia, Michael Jay, fue notificado del hecho a la 1:45 a.m. y a su vez alertó al secretario de la reina, Robin Janvrin, quien se encontraba con la familia real en Balmoral.

11. ¿Cuándo supo Carlos que Diana había muerto?

Tan pronto como el príncipe Carlos recibió la noticia, despertó a la reina Isabel II para informarle que había ocurrido un accidente terrible y que aún se desconocía el estado de la princesa Diana. Poco después, Carlos fue notificado de la muerte de Lady Di.

William, Harry y Carlos/ getty

12. ¿Qué hizo la reina Isabel cuando murió Diana?

En su libro The Queen & Di, la autora Ingrid Seward escribió sobre cómo la reina vio a su hijo derrumbarse emocionalmente. Pero no se informó ni una palabra de la reacción inmediata de Isabel II al enterarse de que su exnuera había muerto.

13. ¿Qué hizo la familia real cuando murió Diana?

El palacio de Buckingham inicialmente ofreció una declaración que la reina, junto con el príncipe Felipe, estaban “profundamente conmocionados y angustiados”, aunque más allá de eso, la familia real permaneció en silencio durante días.

Felipe de Edimburgo y la reina Isabel II/ getty

14. ¿Qué pasó con William y Harry?

Los príncipes William y Harry se enteraron de la pérdida de su madre por su padre. "Estaba en Balmoral cuando me dijeron que había muerto”, dijo William a la asamblea general de la Iglesia de Escocia, en 2021, según un video de la BBC. “Todavía en shock, me refugié en Crathie Kirk esa mañana. Y en los oscuros días de dolor que siguieron hallé consuelo en el aire libre escocés. Por eso, la conexión que siento con Escocia será profunda para siempre”.

15. ¿Qué pasó con el cuerpo de Diana?

Acompañado por el príncipe Carlos y sus hermanas, Lady Jane Fellowes y Lady Sarah McCorquodale, el cuerpo de Diana salió del hospital con destino a Inglaterra. Aproximadamente una hora después, su avión aterrizó en RAF Northolt, donde la guardia ceremonial llevó su ataúd, envuelto en el estandarte real. Un auto fúnebre esperaba.

getty

16. ¿Cuándo fue el funeral de Diana?

Fianalmente el 5 de semptiembre, después de la presión del primer ministro, Tony Blair, la reina Isabel II cedió y acordó bajar la bandera a media asta en el Palacio de Buckingham y permitir un funeral público para la princesa Diana.

17. ¿Qué dijeron William y Harry?

La última vez que los príncipes William y Harry hablaron con su madre, fue cuando Diana llamó desde París el 30 de agosto. Pero como se sabe que hacen los adolescentes, los chicos colgaron para seguir divirtiéndose con sus compañeros. “Si hubiera sabido lo que iba a pasar, no habría sido tan indiferente”, dijo William sobre la última llamada con Diana, en el documental de 2017, Diana, Our Mother: Her Life and Legacy. Harry expresó arrepentimientos similares: “¡Qué diferente podría haber sido esa conversación si hubiera tenido la más mínima idea de que le iban a quitar la vida esa noche!”.

Diana y sus hijos/ getty

18. ¿Dónde está la tumba de Lady Di?

El 6 de septiembre de 1997, Diana, princesa de Gales, fue sepultada en la finca de la familia Spencer en Althorp, (construida en 1508 por los Spencer y así es como se ha mantenido durante más de 500 años). Los familiares pensaron que la hermosura y la tranquilidad de este lugar eran perfectos para describir cómo fue la princesa en vida.

19. ¿Quién supo de la muerte de Diana?

Desde entonces, la fecha del funeral de Lady Di se conoce como ‘El día que el mundo lloró’, gracias al documental homónimo de 2017. “El mundo se paralizó para honrar a la ‘Princesa del Pueblo’”, expresó uno de los distribuidores del filme.

getty

20. ¿Qué pasó después de la muerte de Diana?

Un hecho positivo que surgió de la tragedia de la muerte de Diana es que ha impulsado reformas legales y de otro tipo destinadas a evitar que ocurra otra desgracia como ésta. Por ejemplo, sólo ocho días después del accidente, el Daily Mail se comprometió a prohibir las fotos de los paparazzi en sus páginas.

21. ¿Quién mató a Diana?

Inicialmente se le atribuyó el incidente a su chofer francés, Henri Paul, quien pudo haber excedido el límite de velocidad para evitar a los fotógrafos de los tabloides.

getty

22. ¿Por qué no sobrevivió Diana?

Una investigación posterior sobre el incidente, realizada por la policía británica y publicada en 2006, dictaminó que la muerte de Diana fue un “trágico accidente”. Además, el jurado determinó que la pareja podría haber sobrevivido de haber usado cinturones de seguridad.

23. ¿La realeza mató a Diana?

Muchas teorías de conspiración sobre la muerte de la princesa han circulado a lo largo de los años, incluida una presentada por el padre de Dodi Al-Fayed, Mohamed, quien ha sostenido que la pareja fue asesinada en un complot criminal por parte del esposo de la reina Isabel, el príncipe Felipe.

getty

24. ¿Qué teorías hay?

Otras teorías aseguran que Diana debió ser eliminada y, con ello, el príncipe Carlos podría volver a contraer matrimonio, o que Lady Di esperaba un hijo de Dodi y, por consiguiente, el conductor del automóvil que se estrelló en el túnel de París era en realidad un asesino contratado por el MI6.

25. ¿A qué edad murió Lady Di?

Diana murió de 36 años, siendo madre de William, de 15 años, y de Harry, de 12. Y aunque su vida fue breve, su impacto positivo hoy continúa.