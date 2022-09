5 estilos de cabello corto que debes probar en otoño 2022 si quieres lucir elegante

Si estás buscando peinados fáciles y cortes para mujeres maduras con pelo corto, es momento de brillar en otoño 2022.

No solo veremos tendencias de maquillaje para otoño/invierno 2022 que vas a amar, sino que el cabello corto será ideal para experimentar con nuevos looks. ¿Lista para ver cuáles serán de tu agrado?

Cómo llevar el pelo corto en otoño 2022 para mujeres

Además de modificar la longitud de tu pelo, aquí están los 4 estilos de mechas para cabello café que toda mujer elegante necesita este otoño 2022.

Recuerda que no hay límites para probar cosas nuevas; es más, la entrada del otoño es una excelente oportunidad para cambiar ese hairstyle o atreverse a llevar algo que no estás acostumbrada —como estas famosas nos demuestran que no hay edad para la tendencia Barbiecore.