5 lecciones de la evolución de estilo de Kate Middleton

Experimenta 1

No es de sorprenderse que antes de llegar al altar, Kate probara diferentes looks, atuendos que estuvieron en tendencia en los años 90. Durante sus años escolares, era común verla usando minifaldas, vestidos muy cortos e, incluso, prendas con transparencias, ropa con la que no podemos imaginarla hoy en día.

Tenía tanta seguridad en su imagen que llegó a desfilar en un revelador atuendo de Charlotte Todd, que dejaba ver su silueta, para una pasarela de modas benéfica en la Universidad de St Andrews.