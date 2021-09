9 consejos para lograr el clóset de tus sueños

¿Qué hacer ante esta desordenada situación? Para empezar, es necesario que te ubiques en tu habitación, estando ahí, voltea hacia tu clóset y no solo lo veas, obsérvalo, puede que esté muy bien ordenado o puede que realmente te está pidiendo ayuda a gritos.

Para salir de dudas, entrevistamos a Marco Martín, arquitecto de profesión y quien también se ha dedicado desde hace muchos años al diseño de interiores; actualmente, cuenta con el despacho MM estudio interior y nos da valiosos consejos:

1. Tiempo

Algo que debes tener en cuenta al comenzar este proyecto, es que será algo que no podrás hacer en un día, por eso ve por partes, recuerda que este es un plan de mediano plazo. No te arriesgues a hacer todo en un día porque te vas a saturar, así que ve poco a poco.

2. Limpia de clóset

Ya que tomaron la decisión de comenzar este proyecto, comienza haciendo una limpia, si tienes algo que llevas más de tres años que no te pones algo, en realidad ya no te lo vas a poner (a excepción de una prenda significativa, como tu vestido de novia), así que es momento de decirle adiós a todas esas prendas del diario que ya no usas. Cuando ya tengas apartada la ropa que no usas, puedes donarla a personas que le den un segundo uso a estas prendas.

Pexels

3. Por colores y temporadas

Una de las cosas que más le gusta a Marco y nos recomienda muchísimo es organizar la ropa por colores y temporadas, esto sin importar el tamaño de tu clóset, te explicamos de qué manera puedes lograrlo.

En la primera puerta que abres o el primer espacio al que llegas de tu clóset deben estar las prendas que más utilices, por ejemplo, si trabajas en una oficina y la mayor parte del tiempo vistes con este modelo de ropa, pues lo primero que debe haber son esas prendas, después ropa casual y al final la ropa de temporada. Esto quiere decir que si tenemos una chamarra súper invernal, debemos mandarla al fondo, ya que no la ocuparemos en algunos meses.

4. Los ganchos

Este es un punto al que le debes poner mucha atención, ya que los ganchos son algo básico en un clóset, es muy recomendable que todos sean del mismo tipo, ya que esto nos brindará mucha paz mental y también nos evitará tener un desastre, puedes escoger entre los que son tipo madera o afelpados.

Pixabay

5. Iluminación

Tener una buena iluminación es básico. Marco nos aconseja que una de las mejores es la luz natural, de no contar con ella, se puede buscar de manera artificial, por ejemplo, tiras de luz led u otra opción en la que no tengas que invertir tanto como solo cambiar el foco de tu habitación por otra temperatura de luz.

El mantener esta parte iluminada nos ayuda a poder ver el color de nuestra prenda y que de esa manera podamos combinar mejor nuestro outfit y a saber qué ropa tenemos, ya que muchas veces nos olvidamos de lo que tenemos guardado porque la falta de luz dentro de nuestro clóset nos impide verla.

6. Escaleras o banco

Todos los puntos que llevamos son muy importantes y este no es la excepción, así que presta mucha atención a este punto.

Puede ser una mini escalera plegable, un banco de plástico o madera, no importa cuál de los dos tengas, pues su función será la misma, ya que la idea es que te sirva de apoyo para alcanzar las cosas que están más arriba o muy al fondo.

7. Cajas

Algo que no puede faltar no solo en tu clóset, sino en tu hogar, son las cajas decorativas u organizadoras. No deben ser forzosamente las más caras y del mejor material, pueden ser de cartón y tú las podrás decorar como más te guste. Estas te ayudarán a tener más organizadas tus cosas, como los zapatos o bolsas de mano.

8. Organizadores de cajones

Si el desorden en tus cajones te vuelve loca, no te preocupes, soluciónalo comprando organizadores de cajones, de esta manera, tu ropa interior, pañuelos, bufandas y hasta tu joyería dejarán de bailar por todo el cajón y se quedarán en orden.



9. Espejo

Y, por último, el consejo favorito de Marco y que nos compartió, es que debe ser indispensable tener un espejo de cuerpo completo porque qué sería de un buen vestidor sin un buen espejo. Si no estás viendo lo que te pones, luego sales a la calle con un outfit que no combina para nada, así que busca el mejor sitio para poner ese majestuoso espejo.

Así que no lo pienses más y pon en práctica estos consejos que Marco nos comparte para que comiences este gran proyecto que te facilitará mucho tu rutina diaria y te dará mucha paz mental, además, recuerda que no se necesita contar con un gran presupuesto, todo se puede lograr con poco y solo es cosa de proponérselo para tener el clóset de tus sueños.

Por: Andrea Barrera