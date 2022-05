Así demuestra Sharon Stone que puedes usar vestido strapless con más de 60 años

Cannes 2022 nos dejó momentos memorables —como el palomazo que se echaron Gael García Bernal y Guillermo del Toro, la Palma de Oro honorífica para Tom Cruise o el poderoso mensaje de una mujer que protestó desnuda en la alfombra roja.

Y tanto Eva Longoria, como Juliane Moore y otras actrices maduras la ropmpieron con sus looks en Cannes 2022. Entre ellas está una de las mujeres que siempre da de qué hablar y nunca falla con su estilismo: Sharon Stone.

[RECOMENDADO: 10 FAMOSOS MADUROS QUE SE VEN MÁS GUAPOS CON CANAS]

Sharon Stone looks en Cannes 2022

Varios de los mejores looks de la alfombra roja en Cannes fueron también cortesía de la estrella de Bajos instintos. Sharon Stone se vistió con Dolce & Gabbana y jugó con los colores de temporada.

El primer vestido con el que deslumbró a todos fue uno de estampado floral azul, ceñido al cuerpo, con tirantes y una gran cola desmontable. La transformación de esta pieza fue clave para sorprender al público que atendió a la red carpet.

Getty

Getty

Sexy a la Sharon Stone a sus 64 años en Cannes 2022

Otro de los looks que se convirtieron en el foco de atención fue con un Dolce & Gabanna color verde esmeralda strapless con apertura frontal, ceñido de la cintura y escote en forma de corazón, todo enfundado en pedrería.

Getty

Getty

Lo complementó con aretes large y pumps en verde esmeralda brillante, únicos complementos que hacían perfecta armonía con el audaz look de la actriz. ¿Quién dijo que hay edad límite para los vestidos strapless?

Y aunque hoy día la vemos así de deslumbrante, en 2020 confesó a Vogue Alemania que hubo momentos en los que no se sentía con ella misma ni su cuerpo.

"Hubo un punto en mis cuarenta que me encerraba en el baño con una botella de vino y decía 'no me iré de aquí hasta que pueda aceptar por completo mi cuerpo'".

Pero esto cambió con el tiempo, y la exmodelo reiteró: "ahora me gusta mi cuerpo mucho más. Estoy tan agradecida por él. Cuando era más joven siempre me decía que había algo mal con mi cuerpo...".

El tercero look de Dolce & Gabbana que Stone eligió para el festival de cine fue uno rojo carmín quemado, con tirantes y escote corazón con detalle de pedrería. ¡Siempre luciendo fabulosa!

Getty

[RECOMENDADO: LO QUE SE SABE DE LA HIJA DE AMBER HEARD QUE NACIÓ POR GESTACIÓN SUBROGADA]