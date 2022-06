Así es el trato diferencial que le dan al príncipe George (futuro rey) de sus hermanos

Posiblemente el pequeño príncipe George no conciba comprender del todo la importancia de ser el heredero al trono —a sus jóvenes 8 añitos—, pero el tiempo se hará cargo de darle la enseñanza. Al igual que toda la familia real y, especialmente su padre el príncipe William, también heredero que ha puesto empeño en instruir a su primogénito.

Al príncipe George le dijeron que seía rey cuando cumplió 7

George es el tercero en la línea de sucesión y pronto cumplirá 9 años, pero su séptimo cumpleaños fue muy especial ya que le dijeron, por primera vez, que sería rey algún día.

La experta en realeza, Katie Nicholl, habló con OK! Magazine en 2020 sobre cómo diferencian el trato de George de sus otros dos hermanos, Charlotte y Louis. La idea de volverse monarca algún día "se le transmite gradualmente", comentó Nicholl.

"Pero la verdadera enormidad de lo que su vida será algún día es algo que lo que todavía no está muy consciente", añadió.

El príncipe William no quiere darle a su hijo mayor la misma presión que él tuvo

Al pequeño George "se lo llevan de repente con la reina para tomarse fotos", afirmó Nicholl, "¡por lo que debe notar que él es un seleccionado!".

Entre el resto de los comentarios de la experta salió el pasado de William: "Creo que George entiende, como William lo hizo a una muy joven edad, que es diferente de su hermana y hermano menores y que tendrá un futuro distinto".

Añadió que cuando William era pequeño, luchó en aceptar que "no tenía opción más que seguir el camino que la vida le indique", así que está evitando poner una presión similar a George. Asimismo, el hijo mayor de Lady Di reveló a British GQ en 2017:

Quiero llevarle a mis hijos un mundo estable, feliz y seguro, eso es muy importante para nosotros como papás. Quiero que George crezca en un ambiente real, no quiero que crezca tras las paredes del palacio, tiene que estar afuera. Los medios lo hacen más difícil, pero lucharé para que tenga una vida normal.

¿Cómo preparan al príncipe George para ser el futuro rey de Inglaterra?

De acuerdo con The Mirror, "en términos de educación, el príncipe George recibirá las mismas clases que tuvieron su papá y su bisabuela".

Otro aspecto que no se pierde de vista es la forma en que se involucrarán los papás —tal como cita My London, donde el comentador de realeza para The Talko dijo que "Kate estará super involucrada en la vida de George. Eso incluye las escuelas a las que asistirá, qué hobbies tendrá y qué deportes jugará. Y cuando sea mayor, qué caridades apoyará".

En 2019, una fuente reveló a Closer Weekly que Kate y William siempre han sido abiertos con sus hijos sobre el estatus royal que tienen. "William y Kate ya hablaron con George [y Charlotte y Louis] sobre sus futuros roles, pero de una forma amigable para niños para que puedan entender sin sentirse abrumados. George sabe que tiene algo especial y que algún día será el futuro rey de Inglaterra".

Después de la aparición del príncipe George en el Jubileo de Platino de la reina Isabel II, viendo lo mucho que procura portarse adecuadamente en público y la forma en que acompaña a sus papás a los eventos públicos, es notorio que tenemos en frente a un heredero con un futuro brillante.