Así luce el elenco original de Grease (Vaselina), casi 45 años después

¡Felices 44 años a Grease! Esta famosa comedia romántica y musical estrenó un 16 de junio de 1978, y fue un fenómeno para la época. De repente todos estaban coreando las canciones, bailando al son de tell me more, tell me more..., recuperando los icónicos looks de los fifties y evocando a un nuevo amor platónico de nombre Danny Zuko (John Travolta).

Recordemos que Grease fue un éxito de taquilla instantáneo tras su estreno. La película es, además, el cuarto musical más taquillero de la historia (detrás de Mamma Mia!, Les Miserables y La Bella y la Bestia). A la banda sonora de la cinta pertenecen clásicos como "Hopelessly Devoted To You", "Greased Lightning" y "You're The One That Want".

El 16 de junio de 1978 se estrenó 'Grease', película que ha trascendido varias generaciones

La cinta está inspirada en una obra homónima de Broadway, creada por Jim Jacobs y Warren Casey, en 1972— aunque se estrenó a finales de los 70, está ambientada en la década de los 50.

Curiosamente el papel de Sandra Dee era originalmente estadounidense, pero lo hicieron australiano para justificar el acento de Olivia Newton John, quien le dio vida al famoso personaje. Además los protagonistas eran mucho mayores que su papel de estudiantes adolescentes en el filme. En esa época, Travolta tenía 23 años y Newton John cumplió 29 durante la filmación.

¿Sabías que la escena del concurso de baile fue una de las más difíciles de filmar? Se grabó a lo largo de una semana en una escuela de Los Ángeles durante el verano. Debido a las altas temperaturas de la temporada y a que la locación no contaba con aire acondiconado, algunos actores tuvieron malestares e, incluso, llegaron a desmayarse.

El antes y el después de los protagonistas de 'Grease'

A propósito del aniversario de la película, te mostramos cómo lucen los protagonistas de Grease, ¡a más de 40 años del estreno!

Olivia Newton John como Sandy Olsson. Actualmente tiene 78 años y curiosamente su álbum, 'Physical', cumple 40 años este 2022.

John Travolta como Danny Zuko. Actualmente tiene 68 años y es muy activo en redes sociales.

Stockard Channing como Betty Rizzo. Esta actriz de 78 años tiene una nominación al Oscar y a un Globo de Oro.

Jeff Conaway como Kenickie. Lamentablemente el actor falleció en 2011, a los 61 años. Pero se le recuerda por la frase "a hickey from Kenickie is a Hallmarck card".

Jamie Donnelly como Jan. Jamie tiene actualmente 75 años.

Didi Conn como Frenchy. Actualmente tiene 70 años y además de películas continuó haciendo series.

Barry Pearl como Doody. El actor tiene 72 años y se le recuerda por su papel como uno de los tres soportes de los T-Birds.

Lorenzo Lamas como Tom Chisum. Este actor de 64 años es hijo del actor argentino Fernando Lamas y la actriz noruega Arlene Dahl.

¿Qué te parece la transformación de los personajes de Grease?