Así se cuidan Linda Evangelista, Naomi Campbell y el resto de supermodelos con más de 50 años

Elle Macpherson 2

getty

La modelo australiana se ganó el apodo de “el cuerpo” por protagonizar varias portadas de revistas de estilo fit. Pero, lejos de tomarlo como una etiqueta sexista, lo vio como un concepto de negocio. Así, llegó a tener su propia línea de lencería y otra de cosméticos. Ahora, a sus 58 años, la empresaria mantiene una compañía de suplementos alimenticios WelleCo, de la cual es imagen. Para mantenerse escultural, Elle ya no se encierra en el gimnasio, sino que practica yoga, spinning, senderismo o nada en la playa. Y, si está de viaje, recorre su entorno corriendo o caminando.

“La genética tiene un límite. Cuando llegas a los 50 te das cuenta de que lo importante es cuidar tu cuerpo y tus niveles de vitalidad para poder hacer las cosas que quieres. He probado todo tipo de ejercicios y dietas, pero muchas de las cosas que hacía a los 30 y los 40 ya no me funcionan. (Ahora) no me preocupa envejecer; me interesa mucho más mi bienestar. Creo que la verdadera belleza está en el alma, no en la piel”, explicó a la revista Red el año pasado.

Teniendo en mente que la belleza comienza desde adentro, la empresaria es partidaria de una alimentación balanceada. Su día lo inicia con agua caliente y limón para reactivar su metabolismo. Después, medita por unos 20-30 minutos. Y continúa con una alimentación enriquecida con proteínas y suplementos de su propia compañía. En total realiza 3 comidas y dos refrigerios.

En materia de cuidados de belleza, ama exfoliarse diario el cuerpo, mientras que a su cara la mima con sueros y humectantes de Dr. Barbara Sturm, y es devota fiel del uso del bloqueador. Para amplificar la luminosidad de su cara, sus favoritos son Vital Skin Stick Foundation, de Westman Atelier; un lápiz para cejas de MAC y un delineador de ojos de Chanel.