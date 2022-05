Audrey Hepburn: el lado que no fue Hollywood

Audrey Hepburn es quizá uno de los íconos del cine y la moda más reconocidos en la historia —no solo trascendió en términos de ser una leyenda para el Cine de Oro de Hollywood, suno que a la fecha es una inspiración de fashion.

Y aunque no menos importante, también debe recalcarse la labor humanitaria que realizó en vida. ¿Ya conocías el lado no-hollywoodense de la estrella de Breakfast at Tiffany's?

La labor humantaria de Audrey Hepburn

Los años activos como actriz de Audrey fueron de 1949 a 1989 —de aquí salieron obras emblemáticas como Charade, Funny Face, Robin and Marian, Roman Holliday, The Nun's Story y más—; mientras que su rol como humanitaria empezó en el '54 y terminó en 1993 (año en que falleció a los 63).

En los cincuenta, Hepburn narró dos programas de radio para UNICEF en el que contaba historias a los niños, y este fue el inicio de lo que sería su devoción para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Trabajó con comunidades de África, Sudamérica y Asia, y recibió reconocimientos por su labor y dedicación.

Getty Images

Hepburn visitó los programas de UNICEF, fue de las primeras en dar testimonios, fue anfitriona de varias ceremonias, participó en tours de beneficiencia y dio muchas entrevistas para promover el trabajo de la organización.

La poderosa razón por la que Audrey Hepburn era tan dedicada a las Naciones Unidas

UNICEF reveló la poderosa, aunque nostálgica, historia por la que Audrey fue tan apegada a esta labor social —un suceso del pasado que poco se conoce de la icónica actriz.

"Como mamá, Audrey Hepburn se preocupaba profundamente por los niños del mundo. Pero la razón para que Audrey se enfocara tanto en trabajar con UICEF es que la organización le ayudó a sobrevivir la hambruna cuando era niña".

Getty Images

Audrey explicó que estaba en Holanda durante la Segunda Guerra Mundial, en la ocupación alemana, "y ese último invierno fue el peor de todos, la comida escaseaba y lo que había sólo se le daban a las tropas".

"Puedo testificar lo que UNICEF significa para los niños, porque to estaba entre aquellos que recibieron comida y ayuda médica después de la guerra. Claro que hay una enorme diferencia entre morir de hambre y desnutrición, pero estaba muy malnutrida", contó la actriz.

La primera misión de campo de Audrey Hepburn a Etiopía

Audrey realizó su primera misión de campo en 1988 visitando un orfanato en la zona e Mek'ele en Etiopía, donde vivían 500 niños que recibían comida de la organización.

"Tengo el corazón roto. No puedo imaginar que dos millones de personas están en peligro inminente de morir de hambre, muchos de ellos son niños", dijo la actriz sobre su visita, "el término Tercer Mundo no me gusta mucho porque todos somos un mismo Mundo. Quiero que todas las personas sepan que una gran parte de la humanidad está muriendo".

Ese mismo año visitó Turquía, donde se sentió orgullosa de exponer que lograron vacunar al país entero en 10 días, "nada mal", dijo.

Getty Images

La visita de Audrey Hepburn a Sudamérica

A partir de aquí, Hepburn visitó Venezuela y Ecuador, donde contaba con sorpresa cómo vio a los niños construir sus propias escuelas con ladrillos y cemento proporcionados por UNICEF.

Al año siguiente visitó y se reunió con líderes de Honduras, El Salvador y Guatemala. Ya alejada de este continente visitó Sudán y Bangladesh, y a partir de estas acciones el fotógrafo de las Naciones Unidas, John Isaac, describió sorprendido que "los niños siempre se acercaban a Audrey para tomar su mano, para tocarla", y que nunca había visto a alguien más hacer eso.

Los reconocimientos por la labor social de Audrey Hepburn

Cuatro meses antes de morir visitó Somalia, lo que deacribió como "una situación apocalíptica" y "una pesadilla". Confesó no sentirse preparada para ello, pero a la vez guardaba esperanzas en que el siglo XXI ayude a esta reflexión para la humanidad.

Getty Images

"La gente aún vive en pobreza extrema, tienen hambre y sufren por sobrevivir. Y entre esas personas están siempre los niños: sus vientres agrandados, ojos tristes y rostros que muestran sufrimiento, todo ese sufrimiento que han vivido en tan pocos años".

Todo su servicio por los niños está reconocido en la Audrey Hepburn Society, y por parte del presidente George H.W. Bush recibió la Medalla Presidencial de la Libertad. En 2022 honraron su legado con una estatua titulada 'The Spirit of Audrey'.