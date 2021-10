Britney Spears, Michael Jackson y el resto de famosos cuyos padres abusaron de su fama

DREW BARRYMORE 2

Aunque E.T. hizo famosa a Drew Barrymore a los 7 años, el futuro de esta pequeña niña no fue por la trayectoria más sana. De acuerdo a una entrevista con The Guardian en 2015, su mamá la metió a una institución por caer en drogas y alcohol, se separó legalmente de ella a los 14 años y compartió lo difícil que fue iniciar una carrera así a una edad tan joven.