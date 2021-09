"Busca joyas que resalten tu personalidad", secretos de una experta para sacarle provecho a tus accesorios

La palabra accesorio no le hace honor a su importancia dentro del guardarropa, ya que parecería que es un objeto complementario y prescindible; sin embargo, es una pieza estratégica con el poder de transformar un coordinado sencillo en una auténtica declaración de estilo.

Para reivindicar su valor y apreciar las nuevas propuestas, platicamos con Ruth Zamorano, cofundadora de Iconique y directora creativa de la firma de joyería mexicana.

“Si pudiera decir cuál es la tendencia diría: ‘Sé tú, por que tú eres quien le da carácter y personalidad a cualquierjoya’”, afirma Ruth. El dilema es lograr interpretar quiénes somos y, así, poder elegir lo que nos hace sentir cómodas y estilosas.

¿El uso de la joyería cambió con el confinamiento?

Sí, éste nos hizo recordar que las joyas son una extensión de ti, que puedes usarlas para expresarte y que las llevas puestas para ti, ¡no importa que estés en casa! Una mujer debe comenzar por sentirse hermosa para ella misma y no sólo para los demás.

¿Cuál es tu joya favorita en este momento?

Un par de aretes de orquídeas. Siento que interpretan el carácter de una mujer auténtica, que no tiene comparación y no se parece a nadie, tal como son esas flores: enigmáticas, únicas y caprichosas. Yo los llevo puestos con un par de jeans y un blazer, pero también con un vestido de verano cuando quiero que se vea inolvidable.

En la actualidad, ¿qué te inspira?

Busco motivación en lo que amo: en el arte y la naturaleza, que en sí es una obra de arte, así como en el rol que desempeñan las mujeres en su día adía. Deseo que cada pieza sea utilizada cuantas veces sea posible y no la termines atesorando y guardando en su estuche, en un cajón.

¿Cuál sería el fondo de armario de un joyero?

Pienso que debe incluir diseños atemporales, sin sacrificar el diseño, como un collar de cadena y extralargo; pulseras delicadas con brillo y cuyas piedras las puedas combinar con otra que ya tengas, así como unas arracadas de plata o doradas.

Recomiéndanos tres piezas capaces de sumar estilo

Un par de aretes que sean un statement; en otras palabras, una pieza que por su diseño y originalidad sea icónica. Unos anillos vistosos, de colores vibrantes, sin importar que sean delicados, y un collar que para mí es un elemento que debes tener y que, además, es atemporal, me refiero a un collar XL de eslabones grandes o con perlas.

¿La joyería puede transformar un look?

Sí, tiene ese poder. Por ejemplo, cuando quieres estar cómoda, pero debes verte presentable, combina un par de joggers y unos sneakers con una blusa y un blazer. El toque final lo hace la joyería, ¿cómo? No es lo mismo llevar un par de aretes pequeños que unos statement, que quizás antes sólo los hubieras usado en una fiesta y que, ahora, le darán balance al look. El resultado es casual– trendy. Otra opción es un look monocromático en el que, para no pasar inadvertida, se puede añadir una pieza maxi o XL. Con esto lo harás inolvidable.