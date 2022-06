Camille Vasquez, abogada de Johny Depp, habla sobre si tiene o no una relación con el actor

Camille Vasquez, abogada de Johny Depp, por fin aclaró los rumores del supuesto romance entre ella y su defendido, el protagonista de Piratas del Caribe que hoy cumple 59 años.



[Te puede interesar: Ella es Camille Vasquez, la abogada de Johnny Depp que lo hizo ganar en el juicio contra Amber Heard]

Después del caso, la abogada con raíces latinas se volvió una celebridad debido a su capacidad de litigar con firmeza, así como la forma en la que abordó el interrogatorio cruzado con Amber Heard en el llamado ‘juicio del año’.

Por lo mismo, Vasquez ha concedido una serie de entrevistas, dentro de las cuales se encuentra una que dio hoy al programa del Gordo y la Flaca, dirigido a la comunidad latina que reside en Estados Unidos.

No obstante, además de ganarse el cariño de millones de seguidores del actor, los fans comenzaron a preguntarse si debido a la cercanía con su defendido, también se había ganado su corazón. Incluso en redes sociales comenzaron a circular videos de Johnny Depp y Camille Vasquez resaltando los abrazos, las sonrisas y miradas entre ambos.

¿Johnny Depp y Camille Vasquez tienen una relación amorosa (andan)?

Incluso circuló un video en donde la prensa que cubría el caso afuera del tribunal de Virginia le preguntó a Camille si andaba con Johnny Depp, a lo que ella solamente se limitó a reír y a seguir su camino.



[Te interesa: Johnny Depp, la evolución de su estilo a través de los años]

No obstante, en El Gordo y la Flaca por fin aclaró si anda o no con Johnny Depp. El Gordo de Molina le preguntó directamente si era cierto lo que la gente se cuestionaba y el por qué ella no aclaró nada en su momento, y al respecto ella dijo:

“No podía responder. La corte nos dijo que no podíamos dar entrevistas o decir algo, por eso”.

Foto: Getty.

Fue entonces que el periodista indagó más sobre las muestras de cariño entre ambos, específicamente los abrazos, a lo la abogada respondió:

“Sí, claro que lo abrazaba. Es mi amigo, pero primero es mi cliente y estaba pasando por algo bien difícil. Yo quiero mucho a mis clientes; soy hispana y me gusta abrazar y tocar a la gente”, dijo.

También le preguntaron sobre si Depp la había invitado a Bora Bora, a lo que ella rió y respondió que no, pero que probablemente vaya a Europa y lo vea tocar con Jeff Beck.

[No te vayas sin leer: Johnny Depp se vienta palomazo con Jeff Beck en Inglaterra]

Por otro lado, le preguntaron cómo había celebrado después del juicio, y Camille afirmó que lo primero que hizo fue llamar a sus padres, quienes le dijeron que estaban sin palabras; posteriormente llamó a su hermana y habló con su sobrina, quien la felicitó: “Ella es mi corazón”, dijo Camille refiriéndose a la pequeña de dos años.

Foto. Getty.

Se dio a conocer que después de su desempeño durante el juicio de Amber Heard vs Johnny Depp, ascendieron a Camille, haciéndola socia de la firma de abogados donde trabaja, por lo que estamos seguras de que el futuro le sonría a la joven de 37 años.