Camille Vasquez: quién es la abogada de Johnny Depp (que le hizo ganar el juicio vs Amber Heard)

Johnny Depp ganó el juicio contra Amber Heard por difamación, pero todo esto sucedió después de seis semanas de juicio y donde cada actor contó con su respectivo equipo de abogados.

Entre ellos destaca la abogada de Johnny Depp, Camille Vasquez, quien no tardará en convertirse en una celebridad y su nombre se conocerá por todos lados. ¿Quién es Camille Vasquez?

Quién es Camille Vasquez, la abogada de Johnny Depp

Camille tiene 37 años, nació en julio de 1894 en California, USA, y sus padres son Leonel y Maria Vasquez —él de San Francisco y ella colombiana—.

Se graduó, para sorpresa de muchos, de la Southern California University con una licenciatura en ciencias políticas y comunicaciones. Después decidió atender a la South Western Law School y obtuvo un Doctorado en Jurisprudencia.

AFP

En qué trabaja o se especializa la abogada de Johnny Depp, Camille Vasquez

Actualmente trabaja para la firma internacional Brown Rudnick y reside en Orange County, California, donde procura una vida sumamente privada. También habla español.

Según el sitio oficial de la firma, se especializa en litigio y arbitraje. “Su práctica actual se enfoca en demandas por difamación del lado del demandante, con experiencia adicional en el litigio de disputas contractuales, agravios relacionados con negocios y reclamos relacionados con el empleo”, se lee en la biografía.

"Camille es experta en formular estrategias de litigio ofensivas y defensivas para clientes privados". Asimismo, se llevó un premio por litigio comercial en los Best Lawyers in America: Ones to Watch 2021-2022, reconocimiento a los abogados.

¿Johnny Depp está saliendo con su abogada, Camille Vasquez?

AFP

Después de salieran a la luz varias fotografías del actor y la abogada abrazándose en la corte, surgieron las especulaciones de que podrían estar saliendo —o con un propenso interés amoroso—.

TMZ abordó a Camille para preguntarle algo respecto al tema, lo cual solo lo respondió con una ligera risita y sin dar respuesta específica.