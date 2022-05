Cargar picante en la bolsa y otras 10 cosas que sólo hacen las mamás mexicanas y latinas (sí, también Salma Hayek).

Recientemente Salma Hayek posó para la portada de la revista Vogue México, por primera vez, acompañada de su hija Valentina Paloma, fruto de su relación con el empresario de origen francés Francois Pinault.

Aunado a dicha entrevista, Vogue publicó en sus redes sociales un video donde aparecen madre e hija mostrando lo que hay al interior de la bolsa de cada una. Además de la buena relación que llevan, otra de los momentos que más llamó la atención fue cuando Salma Hayek confiesa ante la cámara que, sin importar a dónde vaya, siempre viaja con un botecito de chile en polvo :

“No me van a creer lo que traigo aquí…chile en polvo. Viajo mucho, y en muchos lugares no entienden que no se puede comer sin chile”, dijo la actriz, mostrando orgullosa su bote de chile en polvo a la cámara.

Este momento, además de sacarnos una carcajada, nos hizo pensar en que, sin importar que Salma Hayek lleva viviendo muchos años fuera de México, la realidad es que, al final, no deja de ser una típica madre mexicana. Como dice el refrán: ‘Puede que tú salgas de México, pero México nunca sale de ti’.

La amamos porque, a pesar de estar casada con uno de los hombres más ricos del mundo, siempre muestra orgullosa sus raíces mexicanas.

10 cosas que sólo hacen las mamás mexicanas

Además de cargar con chile en polvo, como lo hace Salma Hayek, ¿qué otra señal podría delatar a una madre mexicana? La realidad es que la maternidad se expresa de varias formas alrededor del mundo, pero hay ciertas acciones que son típicas de las mamás mexicanas; por ejemplo:

1. La siempre confiable chancla.

No tuviste una mamá mexicana, si no te dio, por lo menos, una nalgada con la chancla. Esta imagen de las madres mexicanas adoctrinando a sus hijos a chanclazos es tan típica, que incluso en la película de Coco, hecha por los estudios Pixar, hay una escena donde la abuela (mexicana, por supuesto) persigue a Miguel de regreso a casa, amenazándolo con su chancla en la mano.

2. Guardar en el horno de la estufa tuppers, ollas y utensilios de cocina en general.

Parece pleonasmo, pero el horno sirve para hornear…excepto en México, donde también es una excelente opción para almacenar ollas, tuppers y otros utensilios de cocina.

3. Darte “itacate” después de haber comido en su casa.

En México, una de las formas más comunes con las que las mamás y abuelas expresan su amor es a través de la comida. Por eso es que cada que vas a comer a la casa de tu mamá o abuela, seguramente sales llena del estómago de tantos platos deliciosos que te prepararon. Pero, como si eso no fuera suficiente, las mamás mexicanas y latinas tienen la costumbre de dar “itacate”. Es decir, de ponerte en un tupper una parte de la comida que sobró para que puedas disfrutarla después en tu casa.

4. Reutilizar los envases de crema, yogur y helado y rellenarlos de frijoles.

¿Nunca te pasó que estabas en tu casa, te daba hambre, ibas al refri a buscar qué comer, veías un envase de yogur, y al abrirlo…estaba lleno de frijoles o de sobras de comida del día anterior? Esta es una escena muy típica en las casas de madres mexicanas, quienes suelen lavar los envases y reutilizarlos como tuppers. El problema es que nunca sabes en realidad qué hay en los envases de tu refrigerador: puede ser yogur, pero también puede ser otra cosa.

5. 'Limpiarte' con un huevo y romero para alejar las malas vibras.

Esta costumbre esotérica está muy arraigada en el colectivo de las mamás mexicanas y latinoamericanas. Si te está yendo mal en el amor, te quedaste sin trabajo, si no te está alcanzando el dinero o si quieres alejar las envidias y malas vibras de tu vida, sólo necesitas un huevo, un puño de romero y a tu mamá para que te haga “una limpia”.

6. Darte un bolillo para el susto.

En realidad no hay un estudio científico que soporte la teoría de que un pan te hace bien para amortiguar un susto previo. Simplemente no lo hay, ni uno solo. Por ello es que no acabamos de entender por qué sigue tan vigente esta creencia de las mamás mexicanas de dar un bolillo para el susto.

7. Enterrar un cuchillo para que no llueva.

Creencia ampliamente difundida en el país. Si tienes un evento importante al aire libre: tu boda, un bautizo, un baby shower o lo que sea. De pronto, el cielo se empieza a nublar y se escuchan truenos a lo lejos…si tuviste una madre mexicana, seguramente una de las soluciones que se te crucen primero por la cabeza es enterrar un cuchillo en la tierra. ¿Hay algún sustento científico para esto? No. ¿Se sigue haciendo? Sí. ¿Por qué? Porque las mamás no se equivocan ¿o sí?

8. Ponerte un hilo rojo de bebé para que no te de 'mal de ojo'.

Si acabas de tener un hijo, probablemente tu mamá te recomiende que le pongas un hilo rojo, ya sea alrededor de la muñeca o pegado en la frente. Muchas mamás mexicanas hacen esto para alejar las envidias de los recién nacidos debido a que -se cree- son criaturas que no pueden defenderse de esa energía negativa.

9. Pellizcarte la espalda para curarte del empacho.

Esta tradición ha ido perdiendo fuerza, pero probablemente alguna de tus abuelas lo hacía. Cuando los niños tenían ‘empacho’, es decir, que habían comido mucho y les caía mal al estómago, las mamás les pellizcaban la espalda de arriba a abajo para curarles el empacho. ¿Te tocó a ti también?

10. Ponerte saliva en los piquetes de mosquito para quitarte la comezón.

Sobre todo a las mujeres embarazadas que, por su condición, no pueden tomar ni untarse nada para aminorar la comezón que deja un piquete de mosquito.

¿Tu mamá hacía alguna de estas cosas muy típicas de madres mexicanas o tú haces alguna?