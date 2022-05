Celebridades que se casaron con sus fans (y cómo se conocieron)

Además de las famosas que se casaron con hombres mucho mayores que ellas y de los famosos de Hollywood que encontraron el amor con una mujer latina, están aquellas celebs que se casaron con fans.

Celebridades que se casaron con sus fans

Así es, el escenario que cada ser humano se plantea en la cabeza —casarse con una celebridad— se hizo realidad para estas personas. Algunos ya eran famosos por su cuenta y no hubo problema en conseguir lo deseado, pero hubo otras cuestiones de gran suerte que envidiamos —como haber sido la estilista de tu actor favorito.

[RECOMENDADO: LOS DESCONOCIDOS HERMANOS GEMELOS DE LOS FAMOSOS]

1) Matt Damon y Luciana Barroso

getty

El actor conoció a su esposa, Luciana Barroso, cuando ella era mesera y empezaron a salir e 2003. Se casaron en 2005 y tienen tres hijos, ¡y siguen siendo de las parejas más estables en Hollywood! Matt Damon reveló a Esquire, "me enamoré con una ciudadana, no una actriz famosa, porque la atención no se duplica, solo crece exponencialmente".

2) Nicolas Cage y Alice Kim

getty

Cando Alice tenía 19 años, apareció un reconocido actor de nombre Nicolas Cage, quien casualmente era uno de sus artistas preferidos. Con todo y los 20 años de diferencia de edad, se casaron en 2004, pero se separaron en 2016.

3) Julia Roberts y Daniel Moder

getty

El director de fotografía Daniel Moder es quizá uno de los esposos más discretos de todo Hollywood. Lleva casado 20 años con Julia Roberts, y lo cierto es que era fan de la actriz desde que se juntaron en The Mexican. Se casaron en 2002 y tienen tres hijos.

4) Patrick Dempsey y Jillian Fink

getty

A Jillian Fink le dijeron que el famoso Patrick Dempsey tenía una cita en el salón de belleza donde ella trabajaba, y obviamente lo tomó como broma. Todo cambió cuando él realmente apareció; entonces pasaron un par de años para que salieran y finalmente se casaron en 1999. Aún están juntos y tienen tres hijos, aunque en una ocasión Fink sí pidió el divorcio pero de reconciliaron.

5) Anne Hathaway y Adam Shulman

getty

Un amigo en común los presentó en 2008, y en 2012 dieron el 'sí acepto' en el altar. Él era un gran admirador de la actriz, y aunque le tomó tiempo acercársele, todo rindió frutos al final y ahora son de las parejas más discretas de Hollywood, Eso, y está la extraña teoría de que el esposo de Anne Hathaway es la reencarnación de William Shakespeare.

6) John Travolta y Kelly Preston

getty

Fue uno de los matrimonios más estables, duraderos y queridos de Hollywood hasta que Kelly Preston lamentablemente murió en 2020 por cáncer de mama. Aún así, la actriz dijo que se casaría con John Travolta después de ver una película de él, y lo consiguió: se casaron en 1991 y tuvieron tres hijos.

[RECOMENDADO: FAMOSAS QUE PUSIERON CLÁUSULAS SEXUALES EN SUS CONTRATOS PREMATRIMONIALES]

7) Tobey Maguire y Jennifer Meyer

getty

La diseñadora de joyería conoció a su futuro esposo en el set de Seabiscuit. Entonces se casaron en 2007 y tuvieron dos hijos, pero se separaron en 2016.

8) Adam Sandler y Jacqueline Titone

getty

Adam Sandler conoció a su esposa en la película de Big Daddy, cuando ella, aspirante a actriz y modelo, obtuvo un pequeño rol como mesera de bar. El resto fue historia y se casaron en 2003; tienen dos hijas y son de las parejas más estables en Hollywood.