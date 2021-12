Cómo fue la historia de amor entre Kourtney Kardashian y Travis Barker

El fenómeno Kravis. Así se ha autonombrado una de las parejas más controversiales y candentes en la actualidad que, con bombo, platillo y emojis sexuales, ha compartido su relación de manera abierta, al igual que su reciente compromiso. ¿Por qué todos se encuentran hipnotizados con Kourtney Kardashian y Travis Barker?

kourtney kardashian travis barker

¿Cómo inició el romance entre Kourtney Kardashian y Travis Barker?

Vamos a ser honestos, por separado, estos personajes no habían despertado muchas chispas en el entretenimiento, aun cuando ambos han formado parte del espectáculo por años. Travis era un integrante del grupo Blink 182 y Kourtney fue catalogada por su hermana Kim como “la menos interesante de la familia”, insulto que Kourtney convirtió en broma al imprimirlo en algunos souvenirs de su fiesta de cumpleaños 40.

No obstante, juntos han despertado incendios, convirtiéndose en una de las parejas más seguidas en todos los medios y, sorpresivamente, ganando el título de power couple, cuando las fotografías de su compromiso en octubre se hicieron virales. ¿Cómo llegaron allí?

Así comenzó la historia de amor entre

Kourtney Kardashian y Travis Barker

Después de ser vecinos y amigos durante años, la estrella del reality show y el músico iniciaron su romance a principios de 2021, primero compartiendo fotos de sus citas y comentarios provocadores en uno de los cortejos más subidos de tono que ha atestiguado Instagram.

Los hemos visto besarse con pasión prácticamente en todos lados, desde spots dignos de adolescentes como un carrusel, clubes nocturnos, la playa o un bote, hasta los escenarios más extravagantes, ya sea viendo peleas en Las Vegas, frente a la torre Eiffel o en el show de Dolce & Gabbana en Italia.

Y no podemos olvidar una de las imágenes más compartidas en redes: la pareja abrazándose en medio del desierto de Utah con Kourtney vistiendo una tanga color piel, la cual, por cierto, obtuvo poco más de 5 millones de likes.

En los MTV Video Music Awards, Megan Fox y Kourtney presentaron a sus parejas como “los futuros papás de sus bebés”, pues se dice que a ambas les gustaría tener más hijos; Kourtney congeló sus óvulos, así que todo es posible...

Así demuestran su amor Kourtney Kardashian y Travis Barker

Sus 150 millones de seguidores en conjunto no parecen tener suficiente de sus momentos íntimos y ellos no se cansan de darles novedades, desde Kourtney tatuando a pulso las palabras “I love you” en el brazo de Travis (ya tiene su nombre en el pecho), al vocabulario rudo que usan para declarar su amor (I f *cking love you), sus regalos excéntricos (como el frasco de sangre que el rockero le regaló a su novia) y, claro, sus fotos posando en yates de lujo o en jets privados.

Todo un despliegue de citas alrededor del mundo que no hubiera sido posible sin la ayuda de Kourtney. Travis fue uno de los dos sobrevivientes de un accidente de avión en 2008 que le causó quemaduras en 65% de su cuerpo, pasó varios meses en el hospital recuperándose, se sometió a 27 cirugías y estuvo 13 años sin viajar hasta que su prometida lo ayudó a superar su miedo a volar.

“Soy invencible cuando estoy con ella”, dijo el músico a Nylon sobre su renovado amor por los viajes, “aunque es algo nuevo, tener a alguien que me da la fuerza y la esperanza para superar cosas traumáticas en mi vida, lo dice todo”.

Travis Barker le dio a Kourtney Kardashian un anillo de compromiso de un millón de dólares

Finalmente, Kravis se comprometió en California, en medio de un corazón gigante hecho con rosas, velas y el atardecer de fondo porque no podían prometerse amor eterno sin una gran producción ¡y uno de los anillos más grandes en la historia de las celebridades, ya que según The Diamond Pro, posee más de 15 quilates y está valuado en un millón de dólares!

Los ex novios de Kourtney Kardashian y Travis Barker

Éste será el primer matrimonio de Kourtney, quien tuvo un romance intermitente por 10 años con Scott Disick hasta que se separaron en 2015, y tienen tres hijos juntos, de 11, 9 y 6 años. Mientras que Barker ha estado casado dos veces y también tiene tres hijos, una hijastra de 22 y dos hijos biológicos de 17 y 15 años con Shanna Moakler, quien fuera su esposa de 2004 a 2008.

“Felicidades a la pareja más hermosa, adorable, cariñosa, fabulosa y hecha el uno para el otro en el mundo”, publicó Kris Jenner, la madre de Kourtney en sus redes, dando la bienvenida a Travis a su familia, pero no todo mundo está tan feliz como ella, en especial los ex.

En presuntos mensajes filtrados de Instagram, Scott Disick reenvió fotos de la famosa pareja besándose, a otro ex de Kourtney, el modelo Younes Bendjima, y le escribió: “¿Esta mujer está bien? ¿de qué se trata esto, hermano?”. Quedó claro que no le gustaba el romance, pero se ha mantenido en silencio desde el anuncio del compromiso.

Por su parte, la ex de Travis y exmodelo de Playboy, Shanna Moakler, tampoco tomó bien la noticia. Cerró temporalmente su cuenta de Instagram para “darse mantenimiento espiritual” y, aunque en un principio dijo que le deseaba felicidad a la pareja, cambió de opinión, pues ha hecho publicaciones en redes sociales burlándose de las fotos de Travis, diciendo que su romance tan expuesto es ‘raro’, que “está exagerado para Instagram” y que la relación que ella tiene con sus hijos se ha deteriorado desde que Kourtney entró a sus vidas…

Llamémoslo extravagancia en su máximo esplendor, una crisis de mediana edad o un verdadero cuento de hadas moderno, pero esta historia de amor y desamor entre Kourtney, de 42 años, y Travis, de 45, ha comenzado y está que arde.