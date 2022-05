Cómo ha sido ser madre soltera para Erika Buenfil

A sus 58 años, Erika Buenfil parece tener una conexión especial con la juventud —no solo tiene que ver con el hecho de que es la 'reina del TikTok', sino porque la relación que lleva con su hijo, Nicolás de Jesús Buenfil López, es destacable.

¿Cuál ha sido el mayor reto de Erika Buenfil como madre soltera?

La protagonista de Marisol se sinceró en entrevista con VANIDADES que ha tenido un par de preocupaciones en cuanto al hecho de que solamente ella lleva la crianza de su hijo de 17 años.

Si acaso una de las inquietudes más remarcadas ha sido, en sus palabras, no poder pagar la colegiatura. Pero en esos momentos difíciles "no me doy por vencida".

La clave de Erika Buenfil para llevar la relación con su hijo siendo madre soltera

Tan solo este 10 de mayo, para el Día de las Madres, Erika compartió en redes sociales un cariñoso mensaje que le mandó su hijo: un video de Nico Buenfil afirmando que su mamá "significa todo mi mundo, mi inspiración de día a día. A parte es mi mejor amiga, le puedo contar todo".

Después de que Nico se refiriera a su mamá como su apoyo incondicional, no queda duda de que la mancuerna entre madre e hijo está latente.

"Nicolás es mi mayor motivación y tenemos una gran comunicación", nos reveló Erika Buenfil. "Lo que me ha funcionado es que todo lo hablo con él, le digo las cosas como son".

Otra de las cariñosas declaraciones de la actriz mexicana para todos sus seguidores, fue compartir una imagen de años atrás con la descripción dedicada a Nico: "Ser tu mamá es el regalo más bello que me ha dado la vida te amo con todo mi corazón".

Este mismo año, la actriz oriunda de Monterrey contó en entrevista con Adela Micha, y después de protagonizar una portada para CARAS, que "no quería estar embarazada".

"Quería pensar que era un error", dijo. Pero ahora Erika y Nico son inseparables y demuestran un gran vínculo de cariño, respeto y hasta diversión.

