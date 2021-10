Cómo hablar con los niños sobre los peligros de internet

Internet es una herramienta muy útil para los niños si se usa correctamente, ya que sirve para investigar, hacer trabajos escolares, comunicarse con amigos, familiares, profesores y compañeros, aprender de manera interactiva, entre otras cosas. Sin embargo, existen muchos peligros a los que los pequeños se pueden exponer si sus padres no los supervisan y no tienen buena comunicación con ellos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías en los Hogares (ENDUTIH) 2019, alrededor de 20 millones de niñas y niños tienen acceso a internet, de los cuales cerca de 4 millones han sido víctimas de acoso.

“Lamentablemente, los pequeños pueden encontrarse en internet con el acoso cibernético, contenido inapropiado para su edad, sexting, o mensajes de tipo sexual, grooming, o acoso sexual pederasta, y uso indebido de información privada. Es por eso que los padres siempre deben estar pendientes de lo que ven y escuchan sus hijos en internet. Asegurarse de que los pequeños hablan sólo con personas que conozcan; así como advertirles sobre el contenido que comparten sobre sí mismos. A los hijos no los perdemos en la calle, los estamos perdiendo en nuestra casa, en su propio cuarto”, señala Daniel Gutiérrez, especialista en educación digital y participante World Parenting Forum.

Ante esto, el especialista nos recomienda algunas líneas de acción que pueden aplicarse de forma inmediata.

Herramientas de protección

Controles parentales: Existen herramientas de protección en línea, como controles parentales, que impiden que los niños accedan a ciertos contenidos y que ayudan a protegerlos al navegar por internet. También se pueden adquirir programas que bloquean el acceso a sitios y limitan la información personal que se puede enviar en línea. El control parental es un primer paso, pero la clave será criarlos para que sean ciudadanos digitales responsables y respetuosos.



Aprendizaje: Para estar más al tanto de lo que hacen nuestros pequeños en internet es buena idea familiarizarnos con las redes sociales y programas que usan, de esta manera será más fácil reconocer cuando algo ande mal o cuando se suscite algo fuera de lo normal. Además, se les debe pedir que nos denuncien de inmediato cuando encuentren o les aparezca contenido o conversaciones que los haga sentir incómodos.

"El papá de hoy entiende que la educación de la escuela y la vida de los hijos se mueve a través del mundo digital, la nueva materia del currículum en nuestra carrera de papás es aprender sobre el mundo digital, sus beneficios y sus riesgos”, comenta Daniel Gutiérrez.

Diálogo: “Habla con tus niños de manera abierta y cercana sobre la importancia de usar internet de manera adecuada para su edad y con las medidas de seguridad pertinentes, hazles saber que siempre podrán confiar en ti si les surge alguna duda o se enfrentan a algún problema en la red.

Por último, hazlos conscientes de que existen peligros de los que intentas protegerlos”, indica Daniel Gutiérrez.

Estrategias de comunicación

La comunicación entre los miembros de la familia será clave para prevenir los peligros de internet y proteger a nuestros menores, por lo que para iniciar la conversación y asegurarnos de que dé lugar a la confianza y el entendimiento, se pueden aplicar las siguientes técnicas:

-Ser claros: Si bien, dependiendo la edad, habrá algunos conceptos difíciles de transmitir, no debe quedar duda de la existencia de peligros en internet y cómo es que los menores se pueden poner en peligro, o sea, qué prácticas deben evitar a fin de permanecer seguros. Debe haber claridad sobre las reglas y límites para el uso apropiado de tecnologías y aparatos digitales, cuáles son los horarios, lugares, páginas y contenido aprobado por la familia.

-Enseña a tus hijos a conocer la conducta de los “depredadores en línea”: De acuerdo a Common Sense Media, que también participa en el World Parenting Forum, enseñarles esto les ayudará a evitar preguntas y solicitudes mal intencionadas. “Ve más allá del peligro de los extraños y enséñales qué tipo de preguntas son apropiadas y cuáles no lo son. Por ejemplo, las siguientes son preguntas inapropiadas y deberían levantar sospechas: ¿Eres un niño o niña? ¿Te gustaría tener una conversación privada? ¿Qué ropa estás usando hoy? ¿Dónde vives?”

-Transmitir confianza: Si es una situación que nos preocupa demasiado hay que tratar de no transmitir temor al momento de expresarlo, sino confianza y autoridad, de modo que el pequeño sienta que puede ir a nosotros o a nuestra pareja en caso de necesitarlo.

Es muy importante mantener una buena comunicación con nuestros hijos, habrá estrategias específicas por edad, pero en general se recomienda: fomentar un diálogo abierto, que sepan que nos pueden contar lo que sea y que estaremos ahí para escucharlos y apoyarlos, así como descubrir qué es lo que saben o por lo que están pasando, compartirles valores y admitir cuando no sepamos algo; que sepan que cuentan con nuestro apoyo y confianza.

-Aprovechar los momentos: Después de pasar un rato ameno en familia, puede utilizarse la atmósfera de complicidad para explicar a los niños y niñas los riesgos de internet de forma serena. De esta manera se evita la tensión de tener que convocarlos para tener que hablar de “temas serios de adultos”, sino que será más orgánico.

-Informarse: Investigar más respecto de los peligros en internet y las medidas de seguridad nos permitirá poder contestar las preguntas que surjan durante la conversación. De no saber la respuesta no pasa nada, padres e hijos pueden investigar juntos y resolver las dudas.

Es buena idea aprovechar estos momentos para preguntar a los menores con quiénes se comunican por internet y por cuáles medios sociales. No podemos educar en aquello que no sabemos o que no conocemos del todo, por lo que es importante mantenerse capacitado y actualizado en este tema.