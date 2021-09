Cómo hacer de tu casa un hogar: el interiorismo a través de los ojos de Sofía Aspe

Sobre las nuevas tendencias en interiorismo y cómo, tras un largo periodo de aislamiento, se ha dado un nuevo valor a los espacios habitacionales reflexionó Sofía Aspe, con motivo del lanzamiento de su segundo libro: Interior Affairs: Sofía Aspe And The Art Of Design, editado por Rizzoli.

“Creo que el COVID-19 nos enseñó lo esencial que es mi profesión y la arquitectura en la vida del ser humano, cuando las personas pasaron meses sin salir de sus hogares”, comenta la especialista.

La fundadora de un estudio de diseño multidisciplinario dedicado a la arquitectura interna, obra, acabados e interiorismo, junto a su equipo, ha intervenido más de 110 proyectos residenciales, comerciales y corporativos principalmente en México, Estados Unidos y España. Ahora, nos da un exclusivo vistazo al arte de diseñar y decorar los espacios interiores.

VANIDADES: A partir de la pandemia, ¿cambiaron las tendencias en interiorismo?

Sofía Aspe: Sí, sin duda vivimos varios cambios y ajustes en mi profesión. Las casas pasaron a sustituir escuelas, iglesias, oficinas, gimnasios y talleres. De pronto, nuestros hogares se convirtieron más allá de una guarida que nos protege, en el lugar donde hacemos múltiples actividades de nuestras vidas.

VAN: Personalmente, ¿cómo te gusta que sea definida tu labor?

SA: Me gustaría que se le diera el reconocimiento e importancia que estoy convencida que tiene el Interiorismo. Cada vez más se valora mi profesión, pero aun seguimos rezagados en temas de presupuestos, siendo el tema final dentro de un proyecto después de la arquitectura, la construcción y la iluminación.

Me gustaría también que el Interiorismo ya no sea percibido como un tema de ‘lujo’, sino como una profesión y servicio indispensable para vivir de la manera más funcional, práctica y bella posible.

VAN: ¿Qué has descubierto de tu propia personalidad gracias a tu profesión?

SA: Algo que he descubierto en estos casi nueve años, desde la fundación de mi estudio Sofia Aspe Interiorismo (SAI) es cuan trabajadora soy; puedo pasar horas y horas en mi estudio y ¡el tiempo se me va como agua! Esa es la bendición de amar lo que haces y trabajar en algo que te apasiona, como tengo la suerte de hacerlo. También he descubierto que ,con el paso de los años, me mantengo con más temple y calma frente a los inevitables problemas y retos que esta compleja profesión conlleva.

VAN: Actualmente, ¿de qué proyecto te sientes más orgullosa?

SA: No existe uno solo de mis proyectos del que no me sienta orgullosa, pues en todos le ponemos mucho tiempo, atención, dedicación, servicio, talento y energía; sin embargo, siempre hay alguno del que, por su complejidad, me da más orgullo que otro. Uno de ellos es el recién estrenado hotel en Polanco, en la Ciudad de México: The Alest. Un bellísimo proyecto con diecinueve cuartos y áreas públicas exclusivas para huéspedes, ahí la arquitectura, el Interiorismo, la atención al detalle y la más fina mano de obra mexicana se siente en cada espacio.

VAN: ¿Existe algún espacio o alguna personalidad para la que te gustaría trabajar?

SA: Uy, sí, ¡muchos! Aún me faltan varios sueños por lograr. Me encantaría intervenir un barco, un avión, una hacienda tradicional y llegar a otros países donde aún no hemos entrado. También me fascinaría intervenir alguna iglesia o espacio para la oración y meditación.

Me encantaría diseñar para la política estadounidense Alexandra Ocasio-Cortez, para el gran tenor alemán Jonás Kaufmann y para una de mis escritoras favoritas, Chimamanda Ngozi.

VAN: ¿A quién le dedicas Interior Affairs: Sofía Aspe And The Art Of Design?

Va dedicado a Alberto y Alejandra, mis hijos, deseándoles que encuentren gozo en su profesión, como lo ha hecho su madre, así como a todas las mujeres pues juntas hacemos el mundo.

VAN: Personalmente, ¿cuál es tu espacio preferido?

SA: Me divierte hacer todos los espacios dentro de un proyecto residencial. Normalmente, solemos no dejar una sola área del proyecto sin intervenir, incluidas las lavanderías, pasillos y casitas para los perros! Cada espacio tiene sus retos y su parte de diversión; sin embargo, las bibliotecas y bares me apasionan especialmente.

VAN: ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen al decorar un espacio?

SA: Noto que muchos clientes llegan al estudio llenos de ideas preconcebidas sobre el ‘deber ser’ en cuanto a temas de decoración: la medida ‘perfecta’ para el tapete de un comedor, o que si los plafones debieran ser blancos o ideas de acomodos formales y clásicos para una sala. Lo primero que les digo es que se deshagan de todas estas reglas y pensemos en sus necesidades, en su fantasía de proyecto, en lo que pide el espacio mismo y en mi interpretación a lo anterior. Es muy gratificante ver cómo los clientes al quitarse estas ideas previas, empiezan a explorar y a atreverse a experimentar otras maneras, formas y colores.