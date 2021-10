Cómo mantener tu cuerpo feliz a cualquier edad según Deepak Chopra

ACEPTACIÓN O RESIGNACIÓN 3

“Es fácil para ti mirarte en el espejo y volverte juez de tu reflejo. Te aseguro que, incluso, aquellos que crees que dominan la confianza tienen momentos de crítica y dudan de sí mismos. Sin saberlo, eres tan incisiva con tus reflexiones físicas y psicológicas, que comienzas a difuminar la línea entre los estándares saludables y las expectativas poco realistas de ti misma”, expresa el famoso autor.

“Mi espejo tiene algunos arañazos y un par de grietas, pero eso no hace que mi reflejo sea imperfecto. Cuanto más tiempo me he tomado para entenderme a mí mismo, más aceptación he llegado a tener. Si bien es genial disponer de muchos amigos y familiares que te animen, debes recordar que tu éxito y bienestar dependen de cómo elijas verte y llevarte a diario. ¡Es hora de abandonar la frase: ‘Eres tu peor crítico’ y limpiar tu propio espejo!”, recomienda.