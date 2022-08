Conoce a Carys, la hija de Catherine Zeta-Jones que de hecho es más parecida a Michael Douglas

La estrella del cine Michael Douglas tiene 77 años, 25 más que su esposa Catherine Zeta-Jones, quien tiene 52 —pero la diferencia de edad no ha sido obstáculo para una de las parejas preferidas de Hollywood.

Hijos de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones

La primera esposa de Douglas fue Diandra Luker, y con ella tuvo a su primogénito Cameron Douglas (de 43 años, exdrogadicto y ahora amoroso padre de familia).

En 1999 el actor empezó a salir con Zeta-Jones y se casaron en el 2000; no pasó mucho tiempo después que nació su primer hijo juntos, Dylan Michael Douglas (22 años), y la segunda hija y adoración de Catherine y Michael, Carys Zeta Douglas (de 19 años).

Dylan recién cumplió 22 años, "eres todo para mi y la felicidad que trajiste conmigo es inmesirable, ¡te amo más de lo que las palabras pueden explicar", escribió Catherine Zeta-Jones en la felicitación para su hijo.

Después de que naciera el joven galán, llegó al mundo de los Zeta Douglas la menor, Carys, en 2003. Esta adolescente de 19 años se ha mantenido alejada de las cámaras y se ha enfocado en el mundo de la moda, como relató en una entrevista: "la moda ha sido parte crucial en mi vida, porque mi mamá fue como un ícono de moda para mi".

Quién es Carys Zeta Douglas, hija de Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas

Carys nació el 20 de abril de 2003 en New Jersey y pasó su infancia en la lujosa casa de sus papás en Bermuda. Catherine y Michael quisieron darle a sus hijos una niñez lejos de las precipitaciones de la vida pública.

De pequeña participó en proyectos teatrales escolares, como el musical de rock "Spring Awakening" y un breve acto para "Once on This Island". Pero sus roles actuales están un tanto más alejados de la actuación, carrera a la que se dedican sus padres.

Su debut en el modelake fue en 2017, cuando caminó por la pasarela del New York Fashion Week para Michael Kors; asimismo ha sido la cara y silueta para modelar Versace y Chanel.

Al año siguiente, en 2018, hizo su debut actoral en un episodio de Entertainment Tonight y en el programa Extra.

Pero todo apunta a que Carys seguirá con un futuro más variado y alejado a las grabaciones. De acuerdo con Market Research Telecast, la hija de Catherine Zeta-Jones estudiará ciencias políticas en la Brown University —donde también estudió su hermano Dylan.

Lo más seguro es que Carys no descuidará tampoco sus proyecciones en el mundo de la moda y el espectáculo —años atrás ella y su mamá Catherine posaron para una campaña de bolsas de Fendi.