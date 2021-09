La modelo Chrissy Teigen siempre ha sido relevante en redes sociales, su humor y rebeldía la llevaron incontables veces a enfrentarse con el expresidente de Estados Unidos Donald Trump y hasta burlarse de él, y ni siquiera su esposo, el cantante John Legend, se escapa de su sarcasmo, pero ¿dónde se borra la línea entre broma y ofensa?

Courtney Stodden fue la primera en acusarla, la personalidad de la TV aseguró que Chrissy le mandaba mensajes directos diciendo: “No puedo esperar a que te mueras”, y otros públicos, como “vete a dormir para siempre” o “¿qué drogas usas para verte como idiota?”.

El diseñador Michael Costello también levantó la voz: explicó en una publicación de Instagram que el bullying de Chrissy lo había llevado a querer quitarse la vida y a vivir traumatizado. Michael fue acusado de racismo con tweets editados en 2014 y Chrissy supuestamente le respondió: “La gente como tú merece sufrir y morir”, “tu carrera está terminada”.

El creador afirma que ella se ha negado a trabajar con gente que colabore con él, poniéndole el pie en la industria, pero según ella, nunca ha conspirado contra él y sus acusaciones provienen de screenshots falsos, además de que no lo ha incitado a lastimarse y no va a dejar que nadie dañe su reputación con mentiras, así que la historia aún sigue abierta.

LA LISTA CONTINÚA

“¿Están sorprendidos de que Mariah tenga gemelos? Siempre creí que había de dos a 15 bebés creciendo dentro de ella”, “Lindsay se corta un poco más las muñecas cuando ve a Emma Stone”, “me siento como Lady Gaga pero con partes de mujer”, “si me dices que sólo puedo tener un hijo y que sería como Avril Lavigne, prefiero una existencia estéril”. Éstos son los tipos de comentarios que hicieron popular a Chrissy en redes porque, según ella, “creí verme cool burlándome de las celebs”.

“Estoy en el proceso de hablarles en privado para disculparme. No hay excusa para mis tweets horribles, mis víctimas no los merecían. La mayoría necesitaba empatía, amabilidad, entendimiento y apoyo, no mi maldad enmascarada de humor casual y provocativo”, explicó en un comunicado.

Como resultado de su comportamiento, Target retiró la colección de accesorios de cocina en la que colaboró con la modelo, y tiendas como Macy’s la quitaron de su inventario, también tuvo que dejar su papel en la comedia Never Have I Ever, en el que daría voz a un personaje.

¿SER AMABLES?

La presentadora Ellen Degeneres basó su programa en esta frase durante 19 años, pero en meses recientes invitados, trabajadores y gente del público aseguraron que ella era todo menos lo que predicaba; 36 exempleados reportaron una cultura laboral tóxica, discriminación y hasta acoso sexual, asuntos de los cuales no se podía hablar con la conductora porque, se presume, no permitía que la gente le dirigiera la palabra.

Una de las entrevistas que se usó para ejemplificar su arrogancia fue la que hizo a la actriz Dakota Johnson, en donde la acusaba de no haberla invitado a su fiesta de cumpleaños y la actriz respondió de mal humor: “Eso no es cierto, pregúntale a tus productores”. Su cara fastidiada se convirtió en el GIF favorito de los críticos de la comediante.

El show perdió un millón de televidentes, pero Ellen dijo en Today Show que el asunto le pareció “orquestado y devastador”. No tuvo más remedio que poner fin a su espectáculo alegando que “ya no era un reto”.

DE ABUSADA A ABUSADORA

Lea Michele es otro mal ejemplo, tomó fama con la serie Glee interpretando a una joven que sufría de bullying, pero en la vida real se encontraba del otro lado de la moneda. Hizo una publicación en apoyo al movimiento Black Lives Matter y su ex compañera en el show, Samantha Marie Ware, le respondió: “¿Recuerdas cuando hiciste mi vida un infierno viviente? Porque yo sí. Le dijiste a todos que si tuvieras la oportunidad harías del baño en mi peluca, entre otras microagresiones que me hicieron cuestionarme una carrera en Hollywood”.

Dabier Snell, otro actor afroamericano de la serie replicó: “No me dejabas sentarme en la mesa porque dijiste que no pertenecía ahí”.

Las acusaciones hicieron que HelloFresh, la marca de comida de la que Lea era imagen, pusiera fin a su contrato diciendo: “No condonamos el racismo ni la discriminación de ningún tipo. Estamos decepcionados de Lea y terminamos nuestra asociación con ella de inmediato”. En respuesta, la actriz dijo que se concentraba en ver cómo su comportamiento “fue percibido por sus colegas”, pero que no recodaba decir estos comentarios. Es decir, no ofreció una disculpa.

Las redes sociales son, sin duda alguna, una plataforma para los trolls, pero han demostrado también ser un espacio para exponerlos, un buen paso hacia un mundo más amable.