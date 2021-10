El disparo de Alec Baldwin y otros accidentes en set a lo largo de los años

'Midnight Ricer: The Gregg Allman Story' (2014, incompleta) 10

En este filme que no se terminó murió la segunda asistente de cámara, Sarah Jones, al ser aplastada por un tren de carga. Luego varios miembros se hirieron al filmar en una línea de ferrocarril —y los acusaron de no tener permiso de filmar ahí. Derivó la campaña Safety for Sarah Movement para el cuidado de la gente en filmación.