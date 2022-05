Él es Nicolás Buenfil, el hijo de Erika Buenfil que la llevó a ser un total éxito en TikTok

Erika Buenfil, la reina de TikTok, llegó a la portada de VANIDADES y nos contó de todo —desde los secretos para envejecer con gracia y mantener la belleza hasta cómo ha sido ser madre soltera para ella.

Este último punto es de mucha trascendencia en la vida de la actriz, ya que desde que nació su hijo Nicolás ella se hizo cargo de todo, defendiéndolo a capa y espada y compartiendo prácticamente cada momento juntos.

Getty Images

Es Nicolás de Jesús Buenfil López, quien nació en 2005. Es hijo de Ernesto Zedillo Jr, hijo del presidente mexicano con el mismo nombre.

Nico, hijo de Erika Buenfil, tiene 17 años.

Hace 17 años fue un escándalo que se confirmara el bebé de Erika Buenfil con el hijo del ex presidente Ernesto Zedillo.

En diferentes entrevistas, Erika ha confesado que Zedillo Jr nunca se hizo cargo de su hijo y reiteró que la relación entre ellos es "muy lejana"; sin embargo el joven tiene contacto con sus medias hermanas.

Tan solo en 2021, 'la reina del TikTok' contó entrevista con Yordi Rosado que Ernesto Zedillo Jr. le dejó "el mejor regalo: Nicolás".

"Quiero contarte algo muy importante para mi, que ha sido como mi consuelo. Yo, a ese hombre siempre le voy a desear bendiciones, porque el mejor regalo de cualquier novio que pude haber tenido, él me lo hizo... No hay brillante, ni coche, ni casa, ni dinero que ningún novio me haya regalado, que el regalo que Ernesto me hizo".