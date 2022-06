"El resto de mis años son tuyos": Talina Fernández habla de su feliz relación con María López Levy

Han pasado 17 años desde que María López Levy perdió a su mamá, y Talina Fernández a una hija: Mariana Levy, actriz mexicana, murió a causa de un infarto fulminante tras un asalto en la Ciudad de México. Pero nieta y abuela han forjado una relación muy especial de la que finalmente expusieron en exclusiva con CARAS.

Talina Fernández y María López Levy hablan sobre su relación

"María fue la razón por la que yo no me morí cuando se murió mi hija", reveló la dama del buen decir, "fue un privilegio tenerla".

Además, la conductora de actualmente 77 años confesó que la adolescencia fue difícil, pero su nieta creció para "ser un ser de bien, con respeto y ambiciones".

Ante las palabras de su abuela, María, de 26 años, le dijo, "nada me hace más feliz que saber que estás orgullosa de mi. En mi crecimiento fueron nueve años de mi mamá y nueve tuyos. Tengo a las dos por igual". A lo que Talina respondió: "los siguientes nueve y todos los que restan son tuyos".

¿Quién se hizo cargo de los hijos de Mariana Levy?

Ariel López Padilla, papá de María, cedió la patria protestad a Talina Fernández. La conductora se encargó de criar a su nieta, situación que según Ariel se dio a petición de ella.

"Talina me llamó y me dijo 'Ariel, yo quiero que María se quede conmigo'. Le hablé y le dije 'confío en ti, creo que eso nos va a ayudar", explicó el actor en otra entrevista. En aquel entonces, Ariel estaba prácticamente consumido por su trabajo y no podía dedicarse a la crianza de sus hijos.

¿Cómo se llevan Talina Fernández y María Levy?

En la efusiva entrevista con CARAS, la joven interesada en artes y fotografía reveló lo que más disfruta hacer con su abuela.

Nos llevamos increíble, nos reímos mucho, compartimos el amor por la música clásica, me fascina escucharla contar historias y verla ser. Me enseña cosas aunque yo sea poco paciente pero disfruto de todo momento a su lado.

Además María Levy no solo enfrentó el deceso de su madre, sino también la separación de sus hermanos, quienes se fueron a vivir con su papá mientras ella se quedó con Talina Fernández.

La relación entre nieta y abuela ha prosperado como pocos habrían imaginado a lo largo de los años, ¡y los que vienen!

