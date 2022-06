El secreto de Jennifer Garner para una piel radiante a los 50

Así como saltar la cuerda es uno de los ejercicios preferidos de Jennifer Garner para mantenerse saludable a los 50, tiene otros secretos de cuidado personal (y de belleza) para lucir siempre espectacular.

Secretos de belleza de Jennifer Garner para lucir espectacular a los 50

La actriz nunca se va a la cama con una gota de maquillaje en el rostro y, de hecho, se asegura de limpiar en profundidad cada poro de su piel antes de irse a acostar para que esta luzca siempre suave, tersa y radiante.

"En primer lugar, me lavo la cara todas las noches, independientemente de las circunstancias. La verdad es que no suelo llevar maquillaje, solo lo utilizo cuando la ocasión lo requiere, pero si no he tenido más remedio que ponerme un poco de esto y de lo otro, siempre me lo quito por completo antes de irme a dormir", explicó la actriz y exesposa de Ben Affleck, madre de tres hijos con el actor —Violet, Seraphina, y Samuel— en conversación con la revista Marie Claire.

Otra de las dinámicas habituales en su rutina para el cuidado de la piel reside en la aplicación de una magistral combinación de crema hidratante y loción solar, las cuales le brindan el grado de "textura" ideal y previenen que su epidermis se vea afectada por las inclemencias del tiempo, la polución y, en general, el estresante estilo de vida de una gran ciudad como Los Ángeles.

"Odio cuando la piel se pone como amarillenta por culpa de todos esos factores y elementos típicos de la vida moderna. Por eso utilizo cremas con ácido hialurónico, que te dejan una textura muy agradable y la sensación de que la piel está perfectamente hidratada. Y por supuesto, siempre uso loción solar para protegerme del sol y del envejecimiento que provoca", ha confesó la intérprete en la misma entrevista.