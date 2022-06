"Elle está muy ocupade": así presentó JLo a su hija como persona no binaria

Muchas cosas están pasando en el mundo del espectáculo, entre ellos que JLo anunció que su hija se identifica como persona no binaria. Esto significa que la cantante y actriz refirió a su hija Emme Maribel Muñiz con los pronombres "elle", ¿pero qué conlleva esto?

Emme, hija de Jennifer Lopez, se identifica como persona no binaria

Emme, la hija de 14 años de JLo, cantó con su mamá en el Dodgers Stadium y fue donde la diva del Bronx presentó a su hija por los pronombres elegidos por la adolescente.

En inglés, Lopez dijo: “I ask them to sing with me all the time but they won’t, so this is a very special occasion, because they’re very, very busy and booked and pricey. They're worth every single penny because theyr'e my favorite duet partner of all time,”, lo cual se traduciría a:

Le pedí a elle que cantara conmigo, pero no podía, así que es una ocasión muy especial, porque elle siempre está muy ocupade y reservade, y es care. Pero elle vale cada centavo porque es mi compañere de dueto favorite de todos los tiempos.

Una de las ocasiones en que la presentación madre e hija más llamó la atención fue cuando Emme apareció en el medio tiempo del Super Bowl 2020. Cantaron a dúo e interpretaron Let's Get Loud y Waka Waka mientras Shakira tocaba la batería.

"Emme, papá está muy orgulloso de ti. Eres mi amor y siempre seré tuyo", escribió Marc Anthony después de aquella presentación.