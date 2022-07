Ellos son los 4 hijos (tres niños y una niña) que tiene Ricky Martin con su esposo Jwan Yosef

Ricky Martin es un tanto más reservado en lo que conlleva a compartir su vida privada en redes sociales —y eso se extiende a no mostrar mucho sobre sus hijos. Aunque nos otorga vistazos de sus gemelos y se una hermosa niña que comparte con su esposo Jwan Yosef —casados desde 2017—, de quien menos se sabe es de su cuarto hijo, un bebé que nació en 2019.

Ricky expresó en la revista Out Magazine que su familia puede ser nuna inspiración para los demás: "quiero que la gente me vea y vea a mi familia y diga, 'no hay nada malo en ello'. Es parte de mi misión. Es parte de la misión de mis hijos también. Mis hijos me preguntan sobre tener dos papás y les digo que somos parte de una familia moderna. Es un hermoso sentido de libertad".

¿Cuántos hijos tiene Ricky Martin 2022?

Aquí podrás conocer más de los cuatro hijos que tienen Ricky Martin y Jwan Yosef. Y no olvides de mantenerte informada sobre el caso de Ricky Martin tras ser acusado de violencia doméstica y recibir una orden de restricción en su contra.

Matteo y Valentino Martin, los gemelos de Ricky Martin

Nacidos en 2008 (tienen 13 años) por medio de gestación subrogada, Matteo y Valentino son los primeros hijos que tuvieron Ricky Martin y Jwan. Matteo significa 'el regalo de Dios' en italiano, y Valentino significa 'valiente y fuerte' en italiano.

¿Cuántos idiomas hablan los hijos de Ricky Martin? Los padres de estos gemelos pueden sentirse muy orgullosos, pues hablan tres idiomas: inglés, español y francés.

Aunque es poca la visibilidad que el puertorriqueño le da a sus gemelos, una de las publicaciones más recientes para verano 2022 fue una foto de Matteo, notoriamente más grande y como todo un adolescente feliz. El cantante escribió: "mira quien decidió acompañarme a la filmación de mi nuevo vídeo". Matteo fue también quien acompañó a Ricky en los Grammy Awards de 2018.

El intérprete de 'Livin' la Vida Loca' confesó a People años atrás que quiere una familia grande con su esposo Yosef. "Quiero cuatro pares más de gemelos. Me encantaría tener una familia grande, pero hay mucho sucediendo en este momento, mucho trabajo [...] Primero pondremos las cosas en orden y luego estaremos listos para más hijos".

Lucía Martin-Yosef, la hija de Ricky Martin

Un año después de haber nacido, Ricky Martin mostró al mundo a su pequeña hija, Lucia. En la imagen que compartieron escribieron: "estamos más que felices de anunciar que nos convertimos en padres de una hermosa y saludable bebé, Lucia Martin-Yosef. Ha sido un momento muy especial para nosotros y no podemos esperar a ver a dónde los llevará este bebé estelar. Sus dos hermanos, yo y Jwan nos enamoramos de Lucia".

Jwan se refiere a su hija como "Lulu" y Ricky la ha descrito como "la luz de mis ojos". Lucia tiene 3 años y nació en diciembre del 2018.

Renn Martin-Yosef, el cuarto hijo de Ricky Martin

El cuarto hijo de Ricky y Jwan nació en 2019, tiene 2 años y lleva por nombre Renn. Anunciaron que esperaban a este bebé durante la Human Rights Campaign National Dinner: "por cierto, debo decirles que estamos embarazados". Un mes después, llegó Renn y compartieron una imagen muy tierna.