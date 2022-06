Ellos son los 5 hijos de Arnold Schwarzenegger (y quién es el que nació fuera de su matrimonio)

A sus casi 75 años, ¿qué no ha hecho Arnold Schwarzenegger? El actor, político, empresario y exfisioculturista es de las personalidades estadounidenses más conocidas en todo el mundo, y para una figura pública de este calibre sería difícil mantener su privacidad al cien por ciento.

Lo cierto es que Arnold está implicado en estos casos de famosos que se involucraron con las niñeras de sus hijos y, además de los cuatro retoños que tuvo con su ahora exesposa, Maria Shriver, tiene un hijo extramatrimonial. En fin, esta es la historia de los cinco hijos de Arnold Schwarzenegger.

Quién es la hija de Arnold Schwarzenegger, Katherine Schwarzenegger

La hija mayor de Arnold, Katherine, tiene 32 años (13 diciembre 1989). Actualmente es más reconocida por ser la pareja de Chris Pratt —empezaron a salir en 2018, se casaron en 2019 y tienen dos hijas (una nació en 2020 y la otra en 2022).

Es una reconocida autora de libros como Rock What You've Got: Secrets to Loving Your Inner and Outer Beauty from Someone Who's Been There and Back, mismo que escribió después de sufrir con problemas de autoimagen.

Otro libro suyo es I Just Graduated... Now What? para ayudar a los recién graduados a saber qué hacer con su futuro (aunque siendo una Schwarzenegger, ¿no debe ser tan difícil...?).

Kath es embajadora de la sociedad contra crueldad de animales, y como buena defensora de los peludos, tiene un libro al respecto del tema: Maverick and Me, donde cuenta la historia de su perrito adoptado.

Quién es la hija de Arnold Schwarzenegger, Christina Schwarzenegger

La segunda hija del actor y político es Christina, tiene 30 años (23 julio 1991), y su segundo nombre es Aurelia por su abuela. Al igual que su mamá, se graduó de Georgetown University y, según medios, su papá le ayudó a comprarse una mansión de casi 3 millones de dólares en 2019.

Es productora de 'Take the pills', documental de Netflix que se creó a partir de su experiencia con la dependencia del medicamento Adderall —por su padecimiento de ADHD y prescripciones—.

Quién es el hijo de Arnold Schwarzenegger, Patrick Schwarzenegger

El tercero de los hijos de Arnold y Maria es Patrick Schwarzenegger y tiene 28 años (18 septiembre 1993). Se graduó de la Southern California University y es modelo y actor.

Su debut en modelaje fue en 2011 cuando posó sin camisa en un anuncio de Hudson Jeans, pero el modelaje no fue lo único que le llamó la atención: apareció en el video musical 'Right There' de Ariana Grande en 2013 y su primera aparición en películas fue en 2006 con 'The Benchwarmers'.

En cuanto a televisión, apareció en la afamada serie millennial 'Scream Quenns' y actualmente está siendo aclamado por su participación en el thriller 'The Staircase'.

Quién es el hijo de Arnold Schwarzenegger, Christopher Schwarzenegger

El hijo menor de Maria y Arnold es Christopher y tiene 23 años (27 septiembre 1997) —también es el que menos interés tiene en formar una llamativa vida pública.

Se graduó en 2020 de la University of Michigan en psicología y según Hollywood Life su mamá lo describe como "un hijo amoroso, empático, inteligente y cariñoso".

Quién es el hijo extramatrimonial de Arnold Schwarzenegger, Joseph Baena

El político y actor reconoció que tuvo un hijo hace más de 10 años con una empleada que trabajaba en su casa ante Los Angeles Times en 2011.

"Tras dejar la oficina del gobernador, le conté a mi esposa este acontecimiento, que sucedió hace más de una década", dijo Schwarzenegger en un comunicado publicado en respuesta a las preguntas del diario.

"Comprendo y merezco los sentimientos de rabia y decepción entre mis amigos y familia. No hay excusas y asumo toda la responsabilidad por el daño que he causado. Me he disculpado con María, mis hijos y mi familia. Estoy realmente apenado", agregó Schwarzenegger en el comunicado.

La mujer con la que Arnold tuvo a su quinto hijo fue Mildred Patricia "Patty" Baena, de origen guatemalteco. Joseph Baena es su nombre, quien nació en octubre 2 de 1997 y, según medios, el actor dijo que "le tomó siete u ocho años enterarse de que era el papá, hasta que empezó a parecerse a él".

Según una entrevista con E!, Jopseh decidió no usar el apellido Schwarzenegger porque "no es su prioridad": "ahora mismo estoy enfocado en construirme a mi mismo, en construir mi carrera en actuación y en bienes raíces", explicó el también apasionado del fitness y fisioculturismo.