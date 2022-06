Ellos son los dos hijos de Fernando del Solar e Ingrid Coronado

Este 30 de junio se dio a conocer que Fernando del Solar, conductor mexicano, murió a los 49 años tras perder la batalla contra el cáncer. Padeció la enfermedad de Hodgkin, un cáncer en el sistema linfático que atacó prácticamente todo su cuerpo.

El conductor de origen argentino que tuvo una extensa carrera en México estuvo casado por tres años con la conductora Ingrid Coronado. Ambos se conocieron al conducir un programa de televisión, seguido de Venga la Alegría, y aunque él estaba en una relación con Ivette Hernández, la dio por terminada y se vinculó con Coronado.

El primer esposo de Ingrid que Charly López, cantante del grupo Garibaldi, y se casaron en 1998. Tuvieron un solo hijo, Emiliano, que tiene 22 años. La relación entre Coronado y López terminó a principios del 2000 por problemas de alcoholismo de él y, según Charly, por infidelidades de ella.

Así que Ingrid, ya con un hijo de su matrimonio pasado, inició su relación con Fernando y dieron el 'sí acepto' en 2012. Años antes, en 2008, Fernando e Ingrid ya estaban esperando a su primer hijo: Luciano Cacciamani Coronado.

Luciano, de 14 años, es el mayor. Después nació el segundo hijo, Paolo Cacciamani Coronado. A la fecha se desconocen los rostros de estos pequeños, mismos que su mamá siempre muestra en redes sociales pero de espaldas o con la cara tapada.

Eso sí, Ingrid se asegura de mostrar al mundo el amor que le tiene a sus dos hijos. En un post de Instagram, redactó:

Nada disfruto más en la vida que estar con mis niños, acompañarlos y jugar con ellos hace que me sienta más plena y realizada que nunca. ¡Estos días me han servido para aprovecharlos al máximo y disfrutarlos como nunca!

Aunque a veces me doy cuenta que, con el afán de darles una buena vida y un buen futuro o que se sientan muy amados y que no cometan los mismos errores que he cometido yo, puedo llegar a exigirme de más y hay días donde estoy muy cansada porque me cuesta trabajo verme y tratarme a mí también con la misma entrega que lo hago con ellos.