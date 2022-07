Ellos son los hijos adoptivos de Sharon Stone, quien los ha criado como madre soltera

Aunque Sharon Stone es muy conocida por sus premios y reconocimientos como actriz, ha formado una familia con sus tres hijos adoptivos: Roan, Laird y Queen. Conoce más sobre ellos.

¿Quiénes son los hijos adoptivos de Sharon Stone?

Stone es una de las actrices más queridas y respetadas de las últimas décadas. Inició su carrera en los ochenta, debutó en los noventa con Total Recall y por supuesto llegó su destacada participación en Basic Instinct en 1992 y Casino en 1995.

En medio del despegue de su carrera y la gran fama en Hollywood, Sharon decidió caminar al altar por segunda ocasión ahora con el periodista y editor Phil Bronstein en 1998 —aquí está la lista de todas las parejas que tuvo Sharon Stone incluyendo los que eran 20 años menor que ella.

Aunque no hay muchos detalles sobre cómo se conocieron, se sabe que el matrimonio no duró demasiado ni fue tan alegre. Sharon Stone sufrió varios abortos espontáneos —por primera vez habló al respecto aquí—. Ya que no podían tener hijos de forma natural, optaron por adopción y así llegó a la familia Roan Joseph Bronstein en el 2000. Pero en 2003 se separaron y luego se consumó el divorcio; Sharon adoptó dos chicos más años después.

En una entrevista en 2017 con Hollywood Life, reveló lo que es ser madre: "no creo que la crianza sea difìcil porque adoro hacerlo, y creo que hacer cosas que amas no lo hace para nada complicado".