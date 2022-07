Ellos son los hijos de Cindy Crawford —y su hija es una copia idéntica de ella

Sin problemas podría decirse que esta es la familia mejor parecida y más fotogénica de todo Hollywood. Cindy Crawford, Rande Gerber, Presley y Kaia Gerber son afamados en el mundo del modelaje —aunque Rande ahora se dedica a los restaurantes— y han dado mucho de qué hablar.

¿Quién es el esposo de Cindy Crawford?

El primer esposo de la supermodelo de 56 años fue Richard Gere, ambos se conocieron en 1987 cuando ella tenía 21 y él 38. En 1991 decidieron casarse en Las Vegas pero después de cuatro años se divorciaron.

"No pasábamos suficiente tiempo juntos. Y fuimos responsables de eso. Pensábamos que estaría okey solamente volar de París a LA para vernos cada noche, y no fue así", dijo Cindy a People en 1995.

Años después esta mujer originaria de Illinois conoció el verdadero amor en el hombre de negocios y ex modelo Rande Gerber en la boda de su agente. "Es chistoso porque mis dos hermanas también conocieron a sus esposos en una boda", recordó Crawford en Vogue. "Pero no estaba lista, no quería empezar una relación así después de estar casada". "Nos convertimos en buenos amigos y dos años después dijimos, ok, ¡nos gustamos mucho!".

En 1999 se casaron Rande y Cindy, y por su 20 aniversario de bodas la supermodelo escribió en redes: "20 años después caminé hacia el "altar". Rande Gerber, no pude pedir un mejor hombre para hacer esto que se llama vida. Te amo". Juntos tienen dos hijos, Presley y Kaia Gerber.

Quién es Presley Gerber, el hijo mayor de Cindy Crawford

Presley Walker Gerber nació el 2 de julio de 1999 en Los Ángeles. Aunque empezó a modelar a temprana edad y es un modelo firmado por IMG Models, últimamente no ha trabajado demasiado en dicha carrera y se ha interesado por otras cosas.

Poco tiempo atrás vivía en una de las casas de su familia en Malibú y trabajó en el restaurante cubano de su papá, Café Habana. En 2019 entró en una fase rebelde en la que fue multado por manejar en estado de ebriedad y se tatuó la cara

El tatuaje que lleva en el rostro es la palabra "misunderstood" (incomprendido), y explicó en un video de Instagram —que después borró—, "dice incomprendido porque así me he sentido toda mi vida". Aunque según imágenes recientes, ya no se ve el tatuaje.

Cindy fue fotografiada con Presley cuando éste tenía 15 semanas de nacido, el 18 de octubre de 1999, por Gilles Bensimon. Asimismo, al joven de ya prácticamente 23 años se le vio en la pasarela de Balmain Otoño/Invierno 2018 y uno de sus debuts en el modelaje fue en el Moschino Resort show. Es muy unido a su hermana Kaia y a sus dos papás.

Quién es Kaia Gerber, hija de Cindy Crawford que es idéntica a ella

Si se trata de dúos de madres e hijas que son idénticas, además del extremo parecido entre Reese Witherspoon y Ava Phillippe, la segunda hija de Cindy Crawford, Kaia, es idéntica a ella.

Kaia nació el 3 de septiembre de 2001. Tiene 20 años y debutó en el mundo de modelaje durante el Fashion Week 2018-2019, y gracias a esto ganó Modelo del Año en los British Fashion Awards en 2018. Al inicio también trabajó en revistas y salió en pasarela y shootings con Chanel, Prada, Tom Ford y Versace.

En 2019 habló con Vogue sobre los retos de ser la hija de Crawford en la industria del modelaje: "definitivamente es más fácil juzgar a alguien más cuando ya conoces a su familia. Para mi esa fue la mayor desventaja. Es más fácil empezar con borrón y cuenta nueva y hacerte un nombre y dictar lo que quieres hacer".

Vengo de una familia muy conocida, así que es fácil para la gente tener esta idea preconcebida de mi. El mayor conflicto es demostrarles lo contrario.

Y bajo esta misma premisa, Crawford explicó que lo que más le molesta es que la gente piense que ella compró la carrera de su hija. "Claro que fue más fácil para Kaia obtener una cita, pero en la industria del modelaje, si no tienes el look deseado, Vogue no te va a usar".