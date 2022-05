Ellos son los hijos de Jason Momoa, la nueva pareja... ¿de Eiza González?

Después de 16 años juntos, a inicios del 2022 Jason Momoa y Lisa Bonet anunciaron su separación. Y aunque aún les queda el recuerdo de compartir momentos frente a la cámara —'Road to Paloma', o la serie 'Red Road'—, juntos se encargan de sus dos hijos: Lola Iolani Momoa y Nakoa-Wolf Momoa.

Solo nos queda una pregunta: ¿qué tal se llevará Eiza González con los hijos de Jason Momoa?

¿Qué pasó con Jason Momoa y Lisa Bonet?

De acuerdo con una fuente de E! News, la razón por la que Jason Momoa y Lisa Bonet terminaron con su relación fue "por distintas prioridades".

"Jason está muy enfocado en su carrera y quiere trabajar. Encontró el éxito y eso lo está haciendo feliz. Lisa quiere estar e LA y no está interesada en irse a las locaciones con él por largos periodos de tiempo", dijo el testigo.

Básicamente, "se separaron y querían cosas distintas", porque la estrella de 'Aquaman' se estaba moviendo en diferentes direcciones y eso no cabía en el mismo estilo de vida que ella".

¿Quiénes son los hijos de Jason Momoa y Lisa Bonet?

Momoa y Bonet empezaron a salir en 2005 y dieron la bienvenida a su primer hija, Lola, en 2007, y al segundo, Nakoa-Wolf, en 2008. Los actores se casaron en octubre del 2017 en una ceremonia íntima.

Ahora, el actor de 42 y la actriz de 54 años dieron por terminada su relación, pero esto no impide que mantengan un lazo especial.

Para la premiere de 'Batman', Jason mostró apoyo a la hija de Bonet, Zoe Kravitz, asistiendo a la red carpet junto con Lola y Nakoa-Wolf.

"Estamos tan orgullosos. Lisa no pudo venir, así que estamos en representación de ella, yo y los bebés", dijo Momoa a Entertainment Tonight, "estamos muy emocionados de estar aquí... aún es familia, ¿sabes?".

Actualmente se especula que la guapa actriz mexicana, Eiza González está saliendo con el actor estadounidense —y hay medios que apuntan que ha sido así desde hace meses.

Quién es Lola Momoa, hija de Jason Momoa

Lola es la hija mayor de Jason Momoa y Lisa Bonet, nació en julio del 2007 y tiene 14 años.

Según tabloides, ha seguido los pasos de sus padres y apareció en un corto titulado 'The Canvas Of My Life'. Es una de las hijas de las estrellas de Hollywood que no se mantiene del todo alejada de las alfombras rojas.

Jason Momoa confesó en entrevista con Men's Health en 2020 que "no la está llevando bien" con el hecho de que su hija sea una adolescente. "Odiaré el momento en que traiga a casa a un chico estúpido", dijo, "diría algo como, '¡suerte si llegas a conocer a alguien que te trate tan bien como yo trato a Bonet!'".

Quién es Nakoa-Wolf Momoa

Su nombre completo es Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha Momoa, es el hijo menor de Jason Momoa y Lisa Bonet, nació en diciembre del 2008 y tiene 13 años.

Su nombre es un homenaje a las raíces hawaianas de su padre, donde Nakoa significa guerrero en hawaiano.y Manakuapo es una combinación de la lluvia y la oscuridad.

En la misma entrevista con la revista citada, Jason confesó, "mi [ex]esposa es muy sofisticada e inteligente y mis hijos y yo somos como animales".

"Estoy constantemente trabajando en progresar, tratando de ser mejor como padre y esposo", dijo el actor. Además, en otra entrevista con InStyle reveló que no sabía lo que debía hacerse para convertirse en papá, "sólo sé que quiero conectar [con mi hijo], quiero que sepa ser vulnerable y abierto".