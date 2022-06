Esquizofrenia, depresión y otros trastornos mentales que acabaron con Marilyn Monroe

Marilyn Monroe ha sido un ícono de Hollywood que sigue causando euforia; sin embargo, más allá de su carrera artística y romances, las causas de su muerte son las que siguen siendo tema de conversación. ¿Cuál fue la enfermedad de Marilyn Monroe, qué la causó y por qué la llevó a la muerte?

Te interesa: ¿Cuál era la verdadera talla de Marilyn Monroe?

“Creo que estoy muy sola – mi cabeza da saltos”, escribió en 1958. “Me veo ahora en el espejo, con el ceño fruncido – si me aproximo veré, lo que no quiero ver, tensión, tristeza, decepción, los ojos sin brillo, las mejillas inundadas de capilares que parecen los ríos de un mapa, el pelo como serpientes.

La boca es lo que más triste me hace, después de los ojos muertos. Hay una línea oscura entre los labios en el contorno de varias ondulaciones como de tumultuosa tormenta, dicen no me beses, no juegues conmigo soy una bailarina que no puede bailar”.