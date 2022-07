Estos son los hijos que Susan Sarandon tuvo a partir de los ¡39 años!

Si de algo están cansadas las mujeres —además de pues... muchas cosas— es de que les diga a qué edad deberían embarazarse. Así como hay famosas que encontraron el amor y se casaron a los 40 años y más grandes, está la lista de celebs que tuvieron bebés a los 40 y más. Y alguien que puede profesar con este ejemplo para romper estereotipos es Susan Sarandon, la afamada actriz que está sumamente orgullosa de sus tres hijos: Eva Amurri, Jack y Miles Robbins.

¿Cuántos maridos ha tenido Susan Sarandon?

Antes de hablar concretamente de los hijos de Susan Sarandon, debemos echar un vistazo a su historial amoroso. En la universidad era Susan Tomalin, y conoció al griego-americano Chris Sarandon y se casaron en 1967. Aunque se divorciaron en 1979 y no tuvieron hijos, Susan se quedó con el apellido para hacerlo su nombre artístico.

Este ha sido su único matrimonio. Alrededor de los ochenta se involucró románticamente con el director Louis Malle, el músico David Bowie y el actor Sean Oenn. Pero quizá el más implicado con Sarandon fue el cineasta italiano Franco Amurri, con quien tuvo a su primogénita Eva Amurri (1985).

Años después vivió con el galardonado actor Tim Robbins y juntos tuvieron dos hijos, John "Jack" Henry (1989), y Miles Robbins (1992), pero dieron por terminada la relación en el 2009.

En pleno 2021, y muy al estilo "pandémico", reveló al podcast Divorced Not Dead que "saldría con cualquiera que estuviera vacunado contra covid-19, no me importa que sea hombre o mujer, estoy abierta a todas las edades y colores", vía People.

¿Cuántos hijos tiene Susan Sarandon?

Susan Sarandon, de 75 años, tiene tres hijos: Eva Amurri (1985), John "Jack" Henry (1989), y Miles Robbins (1992).

Susan Sarandon fue mamá a partir de los 39 años

La veterana actriz y coestrella de A Bad Moms Christmas es todo menos convencional. Y firme ante sus valores y perspectivas tanto personales como profesionales, decidió ser madre a partir de los 39 años.

"Me decían 'no tengas un bebé' como si eso hubiese arruinado mi carrera, y que yo era muy vieja según ellos", declaró (vía People). "Tuve mi primer bebé a los 39 y a mi tercero a los 45, y con cada hijo era como '¿estás loca? ¡no!'".

Quién es Eva Amurri, hija de Susan Sarandon

Eva Amurri nació el 15 de marzo de 1985 en Nueva York, tiene 37 años. Sus padres son Susan Sarandon y el cineasta italiano Franco Amurri, pero fue criada por su madre y por Tim Robbins, así que tiene dos medios hermanos, Jack y Miles Robbins. Actualmente es blogger de lifestyle.

Asistió a la Brown University pero siguió los pasos de su mamá a partir de los 17 años y salió con ella en The Banger Sisters, actuando como la hija de Susan. Después volvió a salir con su madre en un episodio de Friends, y trabajó en proyectos como Saved!, Californication y How I Met Your Mother, así como That's My Boy junto a Adam Sandler y Andy Samberg.

En cuanto a la vida personal, se casó con el ex futbolista y locutor Kyle Martino en 2011 y tuvieron tres hijos: Marlowe Mae (2014), Major James (2016) y Mateo Antoni (2020). Pero meses antes de tener al tercer bebé anunciaron que se separarían, y concretaron el divorcio en 2020. Todo indica que Eva ahora sostiene una relación con el diseñador Ian Hock, con quien conviven sus hijos.

Eva tenía solamente 10 años cuando su mamá ganó un Oscar ('Dead Man Walking'), y en entrevista habló que cómo le ha influenciado Susan, vía Yahoo Finance: "creo que la lección más grande ha sido el permiso de querer mucho para ti en tu profesión y siendo mujer. Considero que mi mamá fue tras lo que necesitaba para realizarse como rebelde sin causa. Así que fue lindo tener ese ejemplo".

Además Susan ha hablado de lo feliz que le hace ser abuela, tal como expuso a Closer Weekly: "¡es tan dichoso! Marlowe es muy graciosa, es como una pequeña payasita muy articulada. Y Major realmente está reluciendo su personalidad. Son divinos, los amo".

Quién es Jack Robbins, el segundo hijo de Susan Sarandon

El primer hijo que tuvo Susan con Tim Robbins fue John "Jack" Henry Robbins —mejor conocido como Jack Henry Robbins—, nació el 15 de mayo de 1989 y tiene 33 años.

Jack es reconocido por escribir y dirigir Hot Winter: A Film by Dick Pierre, Opening Night y Painting with Joan. A diferencia de su mamá, a él le gusta trabajar tras las cámaras; su primer documental fue The Portrait Project y dirigió Ghostmates, FANtasies, IIAlex y más.

En las contadas ocasiones que ha sido actor fue para aparecer en Frances Ferguson y Dead Man Walking. De acuerdo con Robbins, el aclamado director millennial, "tomo cada proyecto con la astucia de hacer pensar a los espectadores, con la esperanza de que mis películas hagan que el mundo se sienta un poco más agradable y divertido". Y en palabras de Susan, Jack fue "una sorpresa y una bendición", vía Daily Mail.

Quién es Miles Robbins, el hijo menor de Susan Sarandon

Finalmente tenemos al hijo menor de Susan Sarandon, quien lo tuvo a los 45 años, Miles Robbin. Miles nació el 4 de mayo de 1992, tiene 30 años. Asistió a la misma universidad que su media hermana mayor, pero no completó los estudios.

Como actor e inspirado en la carrera de su madre, se ha involucrado en proyectos televisivos como Dead Man Walking, The X Files, Mozart in the Jungle, Web Series y más. Entre lo destacable de cinematografía están su participación en Blockers y la secuela de Halloween.

También está muy involucrado en la parte musical y tiene una banda llamada Pow Pow Family de pop psicodélico. En una entrevista para People, Susan aclaró que su hijo Miles Robbins no se adhiere a los géneros tradicionales: "mi hijo Miles es músico y dj y a veces, cuando su banda se presenta, todos usan vestidos y él tiene [tenía] cabello largo".

Agregó, "creo que es más emocionante que más crayolas tengas en tu caja de colores para dibujar fuera de las líneas. Hay muchos chicos allá afuera cuestionándose sobre gays o transgénero [...] y considero que es genial que tengamos estas conversaciones y hacer que los niños entiendan que hay un lugar al que podemos ir para hablarlo".