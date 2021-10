Estrés y otros sorprendentes factores que alteran tu estado de ánimo

MALA CALIDAD DEL SUEÑO 8

Okey este no es tan nuevo, pero no podemos dejar de lado hablar sobre lo problemático que es tener una noche de mal sueño. Pero son los pequeños detalles lo que cuentan: no dormir en total oscuridad, las luces externas o el ruido de la calle son contaminantes de la calidad del sueño. ¿Y quién despertaría de buenas habiendo dormido mal?