Exhiben los mensajes que Piqué nunca le respondió a Shakira

Mientras la cantante le dejaba mensajes de amor en redes sociales, el futbolista nunca le respondió; ¿habrán ya tenido problemas desde entonces?

A partir de que a inicios de junio anunciaran su separación la cantante colombiana, Shakira, y el futbolista catalán, Gerard Piqué, han habido muchas especulaciones sobre el motivo de su ruptura. El rumor más fuerte que circula es que él la fue infiel a la colombiana con una mujer de 22 años, sin embargo esto no ha sido confirmado.

También se especula sobre qué pasará con la colombiana y sus hijos ahora que el jugador azulgrana se ha mudado de regreso a su departamento de soltero en Barcelona, e incluso se ha dicho que muy probablemente la cantante se mudará a Estados Unidos con Sasha y Milán, sus dos hijos, específicamente a la mansión que tiene en Miami y que compartió en su momento con su expareja, Antonio de la Rúa.

Esta casa de lujo iba a ser vendida e incluso existió un pago del comprador a la colombiana, sin embargo ella dio marcha atrás con la transacción en marzo, por lo que varios medios de comunicación especulan que desde entonces había problemas entre la pareja.

No obstante, otros usuarios de redes sociales han ido más lejos en su propia investigación y han revisado desde cuándo el futbolista no le ha respondido los mensajes a Shakira en redes sociales.

Este es el recuento:

EL 14 de febrero de 2022 Shakira publicó una foto muy sonriente en compañía del futbolista en donde la cantante escribió: “‘Feliz Día de San Valentín!”.

La segunda fue a medidados de marzo cuando el futbolista celebró 600 partidos jugados. Fue entonces que la cantante publicó una foto de su pareja y escribió:

"¡600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras. Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos. Estos años contigo me he dado cuenta que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas. ¡Te queda mucho por darnos! En el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida; porque no hay, ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional".