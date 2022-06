Famosas que encontraron el amor a los 40 años y más grandes (¡algunas también se casaron!).

¿No has encontrado al amor de tu vida? Tranquila, estas famosas lo encontraron a los 40 años y más grandes…

¿Sientes que Cupido perdió tu dirección? No te preocupes, recuerda que “lo bueno tarda su tiempo”. Las famosas que están en esta lista lo saben, por ello es que esperaron pacientemente a que llegara ‘el bueno’ y encontraron el amor a los 40 años y más grandes; algunas incluso llegaron al altar con el amor de su vida.

10 famosas que encontraron al amor de su vida a los 40 años y más grandes

1. Jennifer Lopez y Ben Affleck

La muestra viviente de que quien es para ti, ni aunque pasen los años va a dejar de serlo. Tuvieron un tórrido y mediático en 2002. Después, ambos siguieron sus caminos; Ben se casó y tuvo dos hijos con la actriz Jennifer Gardner, mientras que Jlo tuvo gemelos con Marc Anthony, se divorció y tuvo otras relaciones, incluidas su ex bailarín Casper Smart y el ex jugador Alex Rodríguez.

Finalmente, Ben regresó a su vida y ahora, 20 años después de haberse comprometido por primera vez, vuelven a estar juntos y a punto de casarse…ojalá esta sea la buena.

2. Mara Patricia Castañeda

La periodista de espectáculos más importante de México se casó por segunda vez el 30 de abril de este 2022 con su novio de cinco años, Iván Martínez. Actualmente Mara tiene 56 años y Martín 58. Al respecto la periodista declaró para TVyNovelas:

“A veces pensaba que una vez es la que te tienes que casar para toda la vida, pero yo creo que las mujeres tenemos que estar con la persona que queremos y nos quiere, a la edad que sea, porque lo más bonito es estar con un hombre que nos ama de verdad”, aseguró.

3. El príncipe Carlos y Camila Parker Bowles.

¿Qué no se ha dicho de esta controversial pareja de la realeza? No solamente en artículos, sino en películas y hasta en series. Camila Parker Bowles hasta la fecha es considerada como la ‘bruja mala’ que se metió entre Carlos y Diana.

Lo cierto es que el amor entre ella, de 74 años, y el príncipe, de 73 años, ha superado toda clase de críticas, así como la barrera del tiempo. Al final, sólo ellos saben la verdad de su historia y han conseguido estar juntos y casados, pese a quien le pese.

4. Príncipe Alberto de Mónaco y Charlene Wittstock.

Poco o nada se sabía de la vida sentimental del príncipe de Mónaco, Alberto. No obstante, en 2006 y con 48 años anunció que salía con una nadadora sudafricana llamada Charlene Wittstock, 20 años menor que él. Cinco años más tarde se casaron a pesar de la diferencia de edad y tienen dos hijos: Gabriela y Jaime de Mónaco.

5. Salma Hayek y François Pinault

La mexicana más famosa a nivel mundial, Salma Hayek encontró a su príncipe azul en el multimillonario François Pinault, dueño de un conglomerado de marcas de lujo, entre ellas, Gucci. Se casaron cuando ella tenía 42 años el 14 de febrero de 2009 en París, Francia. A pesar de ser una pareja estable y consolidada, no todo ha sido miel sobre hojuelas para la mexicana y el empresario francés, ya que tuvieron que superar una crisis matrimonial después de que saliera a la luz que su esposo tendría una hija con la supermodelo Linda Evangelista.

6. Ellen Degeneres y Portia de Rossi.

En agosto de 2008 la conductora estadounidense Ellen Degeneres contrajo nupcias a los 50 años con su novia de muchos años, la actriz Portia de Rossi. Este momento especial fue compartido por la conductora en su programa de televisión, así como en sus redes sociales. Degeneres ha luchado a lo largo de los años por el matrimonio entre personas del mismo sexo. En 2016 fue condecorada con la Medalla de la Libertad por el presidente de aquel entonces, Barack Obama. Este es el máximo honor que puede otorgar un presidente a un civil en Estados Unidos, reconociendo su labor y su lucha.

7. Eva Longoria y José Bastón.

Después de haber estado casada con Tony Parker, la ‘esposa desesperada’ encontró el verdadero amor al lado del ejecutivo de televisión mexicano José Bastón, con quien contrajo matrimonio en 2016. Fue una boda de lujo en donde invitaron al cantante Carlos Vives, quien interpretó para los novios la canción ‘Volví a nacer’. Actualmente Eva Longoria y su marido tienen un hijo llamado Santiago Enrique Bastón, quien el 19 de junio cumplirá 4 años de vida.

8. Barbara Streisand y James Brolin.

A la edad de 56 años, la protagonista del clásico The way we were contrajo nupcias por segunda ocasión con Elliot Gould en julio de 1998, demostrándonos que para el amor verdadero no hay edad.

9. Julianne Moore y Bart Freundlich.

Una de las pelirrojas más hermosas de Hollywood también encontró su ‘felices por siempre’ después de haberse divorciado en 1995. Moore tenía 42 años cuando se casó por segunda vez con el director de cine Bart Freundlich y desde entonces son inseparables.

10. Cameron Díaz y Benji Madden.

A la edad de 42 años Cameron Diaz se casó con el cantante Benji Madden en una ceremonia secreta en su casa de Los Ángeles en enero de 2015. Actualmente tienen un hijo llamado Raddix Madden, de 2 años de edad.