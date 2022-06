Famosos que tienen negada la entrada a estos países de por vida

De Hollywood a Bollywood y de Tokio a Los Ángeles, las superestrellas de la música, el cine y la televisión son las figuras mejor recibidas en cualquier parte del mundo, ¿no es cierto? Los fanáticos, entusiasmadísimos, las esperan en el aeropuerto y los más altos dignatarios les entregan las llaves de la ciudad y hasta les otorgan doctorados honorarios de prestigiosas universidades.

Y es que la visita de un famoso no solo satisface a los fans, sino que eleva el país ante los ojos del mundo, lo cual es capaz de estimular el turismo en esa zona.

Está comprobado que cuando Madonna o Katy Perry ofrecen un concierto en cualquier parte del planeta, miles de personas vuelan al lugar sin importarles la distancia o el costo, abarrotando los hoteles, las tiendas y los restaurantes, y estimulando la economía.

Se puede decir que la presencia de una celebridad es positiva en todos los aspectos. Es por eso que cuando un país le niega la entrada a una de ellas, la noticia recorre el mundo como un reguero de pólvora. ¿Qué hizo para que una nación le cierre las puertas? Aquí tienes los casos más sobresalientes.

Cuando le negaron la entrada a Chris Brown a Canadá

getty

En febrero d e 2015, Chris Brown se vio obligado a cancelar sus conciertos en Canadá. Pocas horas antes de subirse al escenario en Toronto, las autoridades le negaron la entrada al país debido a lo que eufemísticamente llamaron "problemas de inmigración".

¿Qué problemas? El famoso 'chico malo' del rap no lo aclaró en la avalancha de tuits que les envió a sus fans, pero sin duda la imagen de gánster que cultiva el artista "y el efecto que esta tiene en la juventud" alarmó a las autoridades. Y Chris no pudo cruzar la frontera.

Y que conste que esta no es la primera vez que lo devuelven derechito al avión. Inglaterra también le cerró las puertas debido al episodio de violencia doméstica que cometió en el 2009 contra su entonces novia, la cantante Rihanna. ¿La reacción de Chris? Quizás para salvar su orgullo utilizó la antigua táctica de decir que nunca pensó visitar el Reino Unido.

De cualquier manera, la realidad es que esta decisión de ambos gobiernos les envió un mensaje muy claro a los artistas: por muy grandes que sean, si quieren visitar nuestros países, tienen que obedecer las reglas y comportarse apropiadamente.

Cuando Miley Cyrus estuvo sancionada en China y por hacer twerking

getty

Miley Cyrus también ha sido vetada... y al igual que Chris, no una, sino dos veces. La primera ocurrió cuando China le negó rotundamente la entrada a la creadora de Wrecking Ball. ¿Cuál fue su delito? La joven posó con unos amigos para una foto en la que todos aparecían estirándose el rabillo de los ojos con los dedos para crear un look oriental.

La foto fue publicada en línea... y lo que ardió no fue Troya, sino ¡Shanghai! Y es que algunos pensaron que Miley se burlaba de los rasgos físicos de la raza oriental. La respuesta del gobierno chino fue rápida y contundente: "La señorita Cyrus ha dejado muy claro que ella no es amiga de China ni de persona alguna de origen asiático. No nos interesa contaminar la mente de nuestros niños con su ignorancia estadounidense", declaró el ministro del Exterior ofendiendo a su vez a todos los ciudadanos de Estados Unidos que nada tenían que ver en el asunto.

Miley provocó escándalos en septiembre de 2014 cuando se preparaba para iniciar una gira de conciertos por República Dominicana. Pero antes de que pudiera abordar el avión con su entourage, el gobierno vetó a la reina del twerking, señalando que con su actuación abiertamente sexual ella "tiende a ofender... y a violar los derechos de los niños".

Beyoncé no puede entrar a Malasia por esta razón

getty

Por supuesto, Miley no es la única estrella que ha ofendido a los asesores morales de algunos países. ¡Malasia le retiró la alfombra roja de bienvenida a Beyoncé!

A nadie sorprende que Madonna haya sido vetada y hasta excomulgada en diferentes partes del mundo, pues la diva material es una agente provocadora por excelencia. Pero? ¿quién le impide la entrada a la reina Bey?

Aunque no lo creas, la estrella no puede presentarse en concierto en Malasia, porque su presencia escénica es considerada "demasiado caliente". La artista, declaró un oficial, "promueve los valores sexy del mundo occidental".

El video musical que provocó a este artista no entrar a un país

Akon es otro artista que alarmó a los censores, esta vez de Sri Lanka. Allí, el gobierno votó por mantenerlo muy lejos de sus costas. ¿El motivo? El video de su canción Sexy Chick escandalizó a la población mayormente budista de ese país ubicado en el golfo de Bengala. Para echarle aún más sal a la herida, las imágenes del video mostraban a varias chicas muy ligeritas de ropa bailando cerca de una estatua de Buda.

Lady Gaga está vetada de Malasia

getty

Por su parte, Lady Gaga tuvo que cancelar su gira por Malasia e Indonesia cuando la acusaron de cantar temas con letras "satánicas", como Born this Way. Pero esto no sorprendió a la líder universal de los fans.

En Malasia, la letra de esa canción fue digitalmente alterada antes de transmitirla en la radio, convirtiéndola en un lenguaje realmente incomprensible. Y es que las autoridades no querían que el público escuchara a la cantante defender las diferentes orientaciones sexuales.

Pero al menos en el 2014 las noticias fueron mejores para la estrella. En enero de ese año el gobierno chino inicialmente retiró su nombre de su lista negra y a partir de ese momento sus álbumes se pueden vender legalmente en ese país.

¿Por qué Richard Gere no puede entrar a China?

getty

Pero Richard Gere no ha tenido la misma suerte que Lady Gaga, pues China le ha retirado la alfombra roja y todo parece indicar que el actor no tiene la más mínima posibilidad de cumplir su sueño de visitar la Gran Muralla.

¿Por qué es persona no grata en la tierra de Confucio? Es muy simple: Gere es el budista más famoso del planeta, después del Dalai Lama, y siempre se expresa en contra de la presencia china en el Tíbet, algo que no le cae muy bien que digamos a ese gobierno.

Brad Pitt también estuvo vetado de China...

getty

Sin embargo, Richard Gere no debe perder las esperanzas. Brad Pitt también fue vetado en ese país debido a su participación en Seven Years in Tibet (1997), un filme que se opone a la presencia china en esa región.

Pero con el paso de los años, los ánimos se fueron enfriando y en el 2014 ocurrió el milagro. Pitt fue borrado de la lista negra y al fin pudo visitar Shanghai mientras estaba con Angelina Jolie y sus hijos.

Celebridades que hicieron comentarios desafortunados y de mal gusto sobre otras culturas

El premio "En boca cerrada". Mientras que algunas estrellas son vetadas por su imagen demasiado hot o por su posición política, a otras les cierran las puertas por abrir la boca sin pensar en lo que sale de ella.

Este es el caso de Alec Baldwin, quien durante una entrevista en el show de David Letterman hizo una broma de mal gusto sobre las mail order brides, que es como se les llama en inglés a las esposas filipinas que, supuestamente, se ordenan por correo. Esto llegó a oídos de las autoridades de esa nación y Baldwin se convirtió en estrella no grata.

¿La otra ganadora de ese 'premio'? Claire Danes, quien enfureció al gobierno de Filipinas con un comentario que solo pudo haber hecho bajo los efectos estupefacientes de la fama: "La capital de Filipinas huele a cucharachas", dijo la estrella de Homeland... y ya no podrá visitar esa nación donde, definitivamente, no es bienvenida.

El premio a "la delincuente de cuello blanco": La diva doméstica Martha Stewart soñaba con codearse con la realeza británica, pero ni siquiera pudo poner un pie en Londres. La delincuente, debido a sus manejos ilegales en la bolsa de valores, recibió esta explicación de las autoridades: "Les negamos la entrada al país a aquellas personas cuya presencia no conduce al bienestar público". Y la octagenaria tuvo que tomar el próximo vuelo a casa.

El "campeón invicto": el rapero y artista de hip hop Snoop Dogg tiene el dudoso honor de ser el artista más vetado (hasta el momento, hay que darle tiempo a la nueva generación). Al artista le negaron la entrada en Noruega, donde intentó "colar" marihuana bajo las narices de las autoridades; en Australia, donde los oficiales del gobierno le cerraron las puertas con esta explicación: "No es la clase de persona que queremos en nuestro país", y en el Reino Unido, después de cometer actos de vandalismo en una tienda en el aeropuerto de Heathrow.

¿La reacción de los flemáticos ingleses ante ese acto tan poco elegante...? Bueno, basta con decir que Snoop no debe esperar una invitación para tomar el té con la reina Isabel II.