Fotos: cómo cambió el estilo de Lady Di después de dejar al príncipe Carlos

Así como hay quienes se cortan el cabello cuando terminan una relación [tóxica], otras personas pueden reflejar su rotundo cambio a través de la moda. Y un ejemplo de esto es la princesa Diana, quien tuvo una interesante evolución de su estilo después de que en 1996 acordó el divorcio con el príncipe Carlos.

De hecho, este fallido matrimonio fue una de las razones por las que la princesa Diana dejó de usar Chanel. A partir de ese momento, Diana pasó de rodearse por toda la moda 'pomposa' de la realeza y adoptó un estilo más maduro: comenzamos a ver siluetas elegantes, colores más fuertes y serios, así como dobladillos más cortos y escotes sin restricción.

Moda de la princesa Diana después de divorciarse del príncipe Carlos

Y esto no significa que no amáramos su estilo mientras era una royal y potencial reina de Inglaterra —simplemente refiere a una Lady Di que demostró el poder del less is more. Apareció con trajes sastre, blazers de todos los colores, estampados más llamativos y menos complejidad de texturas.

Una de las diseñadoras de Lady Di declaró que Diana "usaba la ropa para empoderarse". Y así la princesa de Gales decidió escribir su propia historia a través de una transformación de estilo.

