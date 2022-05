Fotos de Jared Leto de hace más de 20 años que prueban que sólo se pone mejor con los años

Una de las búsquedas más frecuentes en Google sobre Jared Leto es su edad: ¿cuántos años tiene? Es casi imposible de creer que el actor y vocalista 30 seconds to Mars ya haya llegado al medio siglo de edad, pero así es: ¡Jared Leto tiene 50 años! ¡¿Cómo le hace para verse tan joven?!

Existen algunos famosos como Sandra Bullock, George Clooney, Penélope Cruz, Jennifer Lopez, Salma Hayek, entre otros, que pertenecen al club de celebridades que han envejecido con gracia y se ven estupendos. No obstante, ni siquiera podemos decir que Jared Leto pertenece a este grupo, ya que él no ha envejecido en absoluto. Sencillamente parece que el tiempo no ha pasado por él.

Pocos se atreverían a contradecir que el intérprete de Joker en Escuadrón Suicida está prácticamente igualito desde la década de sus 20s cuando saltó a la fama con la serie My so-called life, lanzada en 1995, y acompañado de Claire Dianes, Devon Odessa y Wilson Cruz. Desde entonces ha pasado mucho tiempo y muchas cosas -incluido un Óscar por su interpretación de Rayon en el filme Dallas Buyer Club-, no obstante, él se ve mejor que nunca.

Fotos de Jared Leto de joven que prueban que no ha envejecido con el tiempo

Bien dicen que “una imagen vale más que mil palabras”, y parece que Leto ha encontrado la fuente de la eterna juventud. A las pruebas nos remitimos, por lo que te compartimos estas fotos del actor a los 21, a los 45 y a los 50 años que prueban que el actor nacido en Louisiana sólo se pone mejor con los años:

Más fotos de Jared Leto de joven comparado con cómo se ve actualmente (2022)

¿Qué tal con su look darketo a inicios de los años 2000?

¿Cómo le hace Jared Leto para verse tan joven?

Obviamente nada es gratis. El ganador del Óscar por su papel en Dallas Buyers Club hace ejercicio 5 días a la semana de los cuales intercala una rutina de ejercicio funcional: sentadillas, burpees, abdominales, push-ups, etc. Además, en algunas publicaciones de Instagram que nos ha compartido hemos podido ver que suele practicar yoga, senderismo y hiking frecuentemente, además de llevar una alimentación equilibrada.