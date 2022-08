Fotos de Whitney Houston siendo un ícono de los 70

Después se su debut homónimo en 1985, Whitney Houston se convirtió en una de las artistas musicales con más ventas en toda la historia. Después de muchos récords y ocho Grammys, se volvió en la primera mujer de color en convertirse en una estrella de MTV.

Whitney Houston definió la época de los ochenta y noventa, pero su legado permanece en el siglo XXI. Ademá de la influencia musical, Houston definitivamete puso en el radar un estilo particular: abundancia de lentejuelas, chaquetas de cuero y blazers con hombros bombachos.

En honor a lo que habría sido el cumpleaños 59 de Whitney Houston te compartimos las mejores fotos del ícono que fue: como cantante, fashionista y mujer.

¿Qué le pasó a Whitney Houston?

La causa oficial de la muerte de la cantante Whitney Houston fue un ahogamiento accidental, según informó la oficina forense del condado de Los Ángeles, California. La investigación reveló que en su muerte también jugaron un papel sus problemas cardiacos y el consumo de cocaína.

Houston fue encontrada sumergida en una bañera repleta de agua en el interior de una habitación del hotel Beverly Hilton, de Los Ángeles, un suceso que se relaciona directamente con el consumo de drogas por parte de la cantante.

En los posteriores análisis toxicológicos realizados se descubrieron restos de cocaína y metabolitos (las sustancias que quedan después de la descomposición de un fármaco por parte del organismo) que "contribuyeron a la muerte", según el informe de la oficina forense.



También se encontraron restos de marihuana, xanax, flexeril y benadryl, pero no resultaron ser un factor en el deceso de la artista. Asimismo se descartó cualquier indicio de acto delictivo en la muerte de Houston.



Por lo que respecta a los problemas vasculares a los que se refiere el comunicado de la oficina forense, hacen alusión a una arterioesclerosis, o endurecimiento de las arterias. Según los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), se trata de un trastorno común que ocurre cuando se acumula grasa, colesterol y otras sustancias en las paredes de las arterias y forman estructuras duras llamadas placas.



Con el tiempo, estas placas pueden bloquear las arterias y causar síntomas y problemas en todo el cuerpo. En el documento facilitado por la oficina forense se recuerda que se practicó la autopsia al cuerpo de Whitney Elisabeth Houston, de 48 años, en febrero de 2012.

Cómo fue el funeral de Whitney Houston

El cuerpo de Whitney fue velado en la iglesia bautista New Hope, en Newark, a donde asistieron sus familiares y seres cercanos. Se trató de una ceremonia funeraria privada de tres horas y media de duración, la cual fue transmitida por varias cadenas de televisión. Fue en esta iglesia donde la artista comenzó a cantar desde niña y donde demostró el potencial de su voz.

Muy conmovida, Alicia Keys cantó durante el velorio. Stevie Wonder también dedicó temas en homenaje a Houston. Le doy gracias a Dios por haber compartido momentos con Whitney, expresó. Cientos de fans estuvieron afuera de la iglesia, donde depositaron flores, globos, fotografías y veladoras, entre otros artículos, en honor a la artista.

El ex marido de Whitney Houston, Bobby Brown, asistió al velorio, pero tuvo que abandonar la ceremonia tras unos pocos minutos dentro del templo. Brown salió disgustado luego de que la familia de la cantante se negara a hacerle un lugar, según el testimonio del reverendo Jesse Jackson.

Los restos de Houston fueron retirados del templo mientras sonaba su canción I Will Always Love You, el tema principal de la película que protagonizó con Kevin Costner, de The Bodyguard , y recordado por muchos como el sello de su carrera.

Fotos de Whitney Houston siendo un ícono de los 70

Whitney Houston en el Super Bowl XXV/ getty

Whitney Houston en los World Music Awards 2004/ getty

Whitney en un increíble conjunto de lentejuelas/ getty

Whitney Houston en una sesión fotográfica en 1980 con un vestido de seda de animal print de Giovanni Demoura/ getty

Whitney en un exótico conjunto de mezclilla para el concierto en Vechta en 1999/ AFP

Whitney le puso todo el sentido de la moda a su concierto en Moscú en 2009/ getty

Houston con un icónico jersey de piedras de colores y pantalón afelpado para su concierto en 1991/ getty

Houston recibiendo su Grammy en el 2000 con un vestido rosa brillante y bufanda de piel rosa/ getty

Y luego llegó a la fiesta de los Grammy son este icónico conjunto morado/ getty

En un increíble conjunto de saco de lentejuelas plateadas, jersey color negro y jeans/ getty

Whitney en modo goddess durante los BRIT Awards de 1999/ getty

Whitney aceptando el Grammy a Best Pop Vocal/ getty

Whitney Houston en Minnesota en 1994/ getty

Whitney Houston en 1988/ getty

Whitney en los Billboard Music Awards con un traje de encaje rojo y transparencias/ getty

Whitney Houston en la presentación por el cumpleaños 70 de Nelson Mandela en 1988/ getty

Whitney Houston en el Wembley Arena en 1991/ getty

¿Cuál es tu look preferido de Whitney Houston?