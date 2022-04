Herederos de Hollywood: famosas que darán a luz en 2022

Estos son los futuros herederos del espectáculo. Algunos ya están aquí y otros aún no nacen o se encuentran a punto, pero ya tienen todas las miradas encima y están listos para hacer una entrada triunfal al mundo.

Rihanna luce espectacular con su primer embarazo

Getty Images

El imperio millonario que Rihanna ha creado gracias a su marca de belleza Fenty Beauty tendrá un heredero.

La empresaria sacudió al mundo cuando anunció que esperaba a su primer bebé junto al rapero A$AP Rocky, con unas espectaculares fotos en las que lució un abrigo de Chanel color rosa y en las que mostró su vientre cubierto por joyas de la firma.

“Es así como la pandilla llegó en el Mes de la Historia Negra”, compartió la cantante de 34 años en Instagram, quien hasta ahora había sido reservada con su noviazgo. Las fotos de la pareja, cuya relación comenzó en 2020, fueron tomadas en Nueva York y han acumulado millones de likes.

Aunque los cantantes son amigos de años, fue hasta que colaboraron en una campaña de Fenty que nació el romance. “Es el amor de mi vida”, dijo A$AP sobre Rihanna, “se siente muy bien cuando encuentras a ‘la indicada’. Creo que seré un papá increíble y voy a tener un bebé fan-tástico”, bromeó el rapero en una entrevista, y el mundo parece estar de acuerdo, pues ha generado mucha emoción en sus followers.

Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger esperan al segundo hijo

Getty Images

Otra pareja que ha enamorado con una dulce noticia es Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger, quienes esperan a su segundo hijo, pero no han sido inmunes a las críticas desde que se casaron en 2019.

El actor de Guardianes de la galaxia estuvo enlazado anteriormente con Anna Faris y tuvieron a su hijo Jack en 2012, quien sufrió una hemorragia cerebral al nacer y debido a ello padece problemas de visión y en sus piernas.

Jack lleva una vida normal y su madre, Anna, ahora está casada con el productor de cine Michael Barrett, pero sus fans salieron en su defensa cuando Chris alabó a su nueva esposa en Instagram, diciendo: “Katherine me ha dado una vida fabulosa y una hija bonita y saludable”. Un comentario insensible hacia su ex, por lo que el actor admitió sentirse deprimido cuando se enteró del impacto negativo que tuvo su post, pero aseguró que Dios lo ayudó.

Chris y Katherine se conocieron en la iglesia y en varias ocasiones han declarado que su fe los unió. El tercer hijo del actor y el segundo de la hija de Arnold Schwarzenegger nacerá este verano.

Nick Jonas y Priyanka Chopra fueron padres vía subrogación

Getty Images

Priyanka Chopra y Nick Jonas se casaron en 2018 en una gran fiesta de tres días en India, y aunque siempre fueron abiertos sobre sus planes de convertirse lo más pronto posible en padres, a finales del año pasado comenzaron a correr rumores de que, quizá, la pareja se estaba separando, dado que la actriz quitó el apellido Jonas de sus redes sociales.

Pero resulta que sólo fue por ‘razones profesionales’ y en enero demostraron que estaban más unidos que nunca al anunciar que se habían convertido en padres. “Estamos contentos de confirmar que tuvimos un bebé con la ayuda de una madre subrogada”, compartieron ambos en sus redes sociales. “Les pedimos privacidad en este momento mientras nos concentramos en nuestra familia”.

Priyanka tiene 39 años y Nick 29, no obstante, siempre han tomado con ligereza esta diferencia de edad, “hay muchas referencias de cultura pop de los 90 que él no entiende y que tengo que explicarle. Él me enseña a usar TikTok y yo le muestro cómo se ve una carrera exitosa en la actuación”, bromeó la actriz en el especial Jonas Brothers Family Roast, transmitida por una plataforma de streaming.

Los dos hermanos mayores de Nick ya son padres, Kevin tiene dos hijas y Joe una niña de un año junto a la estrella de Game of Thrones, Sophie Turner, quien, por cierto, se hizo mejor amiga de Priyanka desde que se convirtieron en cuñadas.

Shia LaBeouf y Mia Goth se convirtieron en padres

Getty Images

Otro niño sorpresa de Hollywood es el de los actores Shia LaBeouf y Mia Goth, quienes fueron esposos de 2016 a 2018 y cuyo renovado romance era desconocido.

Shia se ha visto en dificultades legales desde que su exnovia, FKA Twigs, asegurara en 2020 que había sufrido abuso sexual y emocional de su parte, lo cual ocasionó que su novia en ese momento, la actriz Margaret Qualley, rompiera su relación con él y que fuera reemplazado por Harry Styles en la película Don’t Worry Darling.

Shia, quien alguna vez fue considerado ‘el nuevo Tom Hanks’, no ha reconquistado el corazón del público tras su comportamiento violento, pero sí el de Mia, a quien conoció mientras grababan Nymphomaniac: Vol II. C

uatro años después de su divorcio la pareja se prepara para dar la bienvenida a su primer hijo y se rumora que se casarán de nuevo, si no es que lo hicieron ya, puesto que fueron fotografiados luciendo sus antiguas alianzas de boda.

Paris Hilton afirma que ser mamá está "en el top de sus prioridades"

Getty Images

Alguien que se muere por ser mamá es Paris Hilton, casada hace unos meses con el empresario Carter Reum. Paris aseguró a E! News que encontró a la persona con la cual fundar una familia. La empresaria, DJ y heredera de 41 años dijo que tener un bebé “está en el top de sus prioridades” y que le gustaría tener gemelos primero.

Por otra parte, mientras Paris compartió su deseo, su hermana menor anunció que está esperando a su tercer hijo con su esposo James Rothschild. Nicky Hilton, de 38 años, ya tiene dos niñas ¡y recibirá a su tercer bebé este año!

El segundo embarazo de Kylie Jenner con Travis Scott

Getty Images

El primer embarazo de Kylie Jenner, junto con el rapero Travis Scott, generó conmoción porque fue confirmado una vez que su hija nació en 2018, pocos meses antes de su cumpleaños 21.

La noticia fue uno de los secretos mejor guardados de Hollywood, no obstante, para su segundo embarazo Kylie prefirió anunciar en redes que su hija Stormi tendría un hermano, el bebé nació el 2 de febrero y Kylie lo presentó con una foto de sus hijos tomados de la mano.

Y el segundo embarazo de Rosie Huntington-Whiteley

Getty Images

Otra pareja que también sorprendió con un segundo hijo es Rosie Huntington-Whiteley y Jason Statham, la modelo y el actor ya tuvieron un niño en 2017. Lo refrescante de esta historia es que Rosie no publicó fotos de su físico espectacular días después del parto, como la mayoría de las supermodelos. “Subí muchos kilos (25 para ser exactos)... y, no bromeo, me tomó un año de entrenamiento y disciplina perderlos... Fue una lucha para mí”, dijo a Harper’s Bazaar.