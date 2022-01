Horóscopo chino 2022: qué es el Año del Tigre y predicciones

EL MONO (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016) 9

Te encuentras preparado para abrir nuevos caminos en tu vida y descubrir otros horizontes, pero mantén los pies en la tierra.

El cambio y el riesgo no lo serán tanto si actúas con la conciencia tranquila, esa que genera un equilibrio en el centro de tu ser que te impide ser arrastrado por situaciones extremas. No te dejes llevar por los brillos externos, sé consecuente con tu sabiduría interior y sabrás cuándo arriesgarte y cuándo no.